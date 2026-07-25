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Fini la conduite à toute vitesse dans le sud
Les autoroutes italiennes vont devenir un cauchemar pour les chauffards

Les autoroutes vont devenir intraitables avec les automobilistes. Avec le nouveau système de radars «Tutor 3.0», la police ne laisse pratiquement passer aucune infraction au code de la route. Blick vous résume ce qu'il faut absolument savoir avant de rouler en Italie.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
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Les radars Tutor sont clairement signalés sur les autoroutes italiennes.
Photo: Autostrade per l'Italia
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Gabriel Knupfer

Les vacances d'été en voiture en Italie sont un grand classique. Toutefois, l'époque où les contrôles routiers étaient laxistes est révolue. Désormais, les autorités séviront, notamment grâce aux contrôles de vitesse modernes «Tutor 3.0» mis en place sur les autoroutes.

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Ce nouveau système ne se contente plus de mesurer la vitesse moyenne, comme le rapporte le magazine spécialisé «Auto, Motor und Sport». L'Italie a étendu les capacités de son système.

Deux radars en un

Le cœur du système reste certes le «Section-Control», qui mesure la vitesse moyenne entre deux points de contrôle. Mais Tutor 3.0 peut également être utilisé comme un radar fixe et enregistrer la vitesse au point de mesure. Le conducteur ne peut pas savoir quel mode de mesure la police utilise à un moment donné.

De plus, le système peut identifier la catégorie du véhicule. C’est important car, par exemple, les camping-cars lourds ne sont autorisés à rouler qu’à 100 km/h sur les autoroutes italiennes – au lieu de 130 km/h comme les voitures de tourisme plus légères.

Tutor 3.0 offre d’autres possibilités techniques, dont certaines ne sont pas encore confirmées. Selon le magazine «Auto, Motor und Sport», celles-ci comprennent le contrôle automatique des distances de sécurité et la détection de toutes les infractions liées aux dépassements.

Le système couvre 1800 kilomètres d'autoroute

En Italie, ces radars de haute technologie surveillent principalement les autoroutes. «Le système Tutor a été installé progressivement sur tous les tronçons caractérisés par des taux de mortalité supérieurs à la moyenne», écrit l'exploitant Autostrade per l'Italia sur son site web. Les 178 tronçons surveillés totalisent 1800 kilomètres d'autoroute.

Pour les voyageurs, les nombreux emplacements situés sur l’autoroute A1 reliant Milan à Naples, empruntée par de nombreux usagers en direction du sud, revêtent une importance particulière. L’A14, qui part de Bologne et longe la mer Adriatique jusqu’à Tarente, est également un itinéraire très prisé pour les vacances d’été.

Si vous recherchez les emplacements précis, vous trouverez la liste complète directement auprès du gestionnaire d’autoroutes. Et si vous ne voulez pas risquer de ramener un souvenir de vacances coûteux, respectez les limitations de vitesse en vigueur.

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