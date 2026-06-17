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Délit de chauffard
Flashé à 221 km/h sur l'A6, interpellé dans le canton de Vaud

Un Américain de 28 ans a été flashé à 221 km/h sur l'autoroute A6 près de Heimberg (BE) le 1er juin. Interpellé dans le canton de Vaud, il devra répondre de cet excès de vitesse devant la justice.
Publié: 18:26 heures
Le contrôle radar a eu lieu sur l'A6 entre Kiesen et Heimberg, dans le canton de Berne.
Photo: DR

Un automobiliste a été contrôlé à une vitesse de 221 km/h le 1er juin sur l'autoroute A6 près de Heimberg (BE). Le ressortissant américain de 28 ans a été interpellé dans le canton de Vaud et devra répondre de ses actes devant la justice.

Le contrôle radar a eu lieu sur l'A6 entre Kiesen et Heimberg, en direction de Thoune, a indiqué mercredi le Ministère public de l'Oberland. Sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h.

Après déduction de la marge de sécurité légale, la vitesse retenue est de 221 km/h. Le prévenu a avoué avoir conduit la voiture au moment des faits, précise le communiqué.

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