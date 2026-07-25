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Une file d'attente record
Prises d'assaut par les touristes, les Dolomites sombrent dans le chaos

Des touristes envahissent les Dolomites. Une vidéo montre l'affluence massive sur le massif des Drei Zinnen. Les autorités se disent inquiètes. Les restrictions d'accès semblent n'avoir aucun effet.
Publié: il y a 19 minutes
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Les Trois Cimes, dans les Dolomites, attirent d'énormes files d'attente pendant les vacances d'été.
Photo: DR
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Robin Wegmüller

C'est la folie dans le Tyrol du Sud! En plein cœur des vacances d'été, c'est la cohue sur les routes de cette région italienne très prisée des Suisses. Des centaines de touristes affluent vers les montagnes. Leur objectif: prendre une photo impressionnante avec les célèbres sommets des Dolomites, les «Tre Cime di Lavaredo». Une vidéo montre une file d’attente gigantesque devant les navettes qui conduisent les visiteurs vers ce lieu très prisé.

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Cette situation inquiète les autorités, comme le rapporte le quotidien italien «Corriere della Sera». «Par rapport à l’année dernière, nous enregistrons un record de fréquentation, et ce alors que nous limitions l’accès pour la deuxième année consécutive», explique Nicola Bombassei, conseiller municipal d’Auronzo di Cadore. Il est responsable du département de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Selon le journal italien, c’est notamment le beau temps, après trois jours de pluie, qui a provoqué cette file d’attente gigantesque.

«Complètement complet»

Ces dernières années, la commune s’est fortement engagée en faveur d’un système de réservation en ligne afin d’éviter la surfréquentation sur place. Selon Nicola Bombassei, c’était la bonne décision. «Nous sommes complets pour une durée indéterminée.» Sans cette limitation d’accès, «le chaos serait encore pire». «Les files d’attente le long de la route ne sont pas une solution viable», poursuit Nicola Bombassei. Les autorités vont examiner les autres mesures envisageables pour réduire l’affluence sur la route.

Cette situation a aussi fait réagir la compagnie de bus locale Dolomiti Bus. Le service de navettes vers les «Tre Cime di Lavaredo» va être renforcé. «Nous surveillons en permanence les flux de visiteurs et adaptons notre offre aux besoins de la région», explique Gabriele Mariani, directeur d’exploitation, au «Corriere della Sera».

Un problème bien connu

Le Tyrol du Sud est régulièrement confronté à un afflux massif de touristes. L’année dernière, le téléphérique menant à la chaîne de montagnes de la Seceda avait fait la une des journaux. Les habitants se sont plaints des visiteurs, car beaucoup d’entre eux sont mal équipés, laissent leurs déchets derrière eux et se comportent comme s’ils visitaient un parc d’attractions. En conséquence, de nombreux habitants évitent leurs propres sites touristiques dans la région et n’y reviennent que lorsque la fréquentation diminue à nouveau.

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