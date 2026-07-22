En Sicile, les pompiers luttent contre des dizaines d'incendies attisés par des températures dépassant 45°C et un vent chaud. Depuis samedi, plus de 1'000 interventions ont été menées, mais 50 foyers restent hors de contrôle.

La Sicile frappée par une vague d'incendies

La Sicile frappée par une vague d'incendies

AFP Agence France-Presse

Les pompiers italiens continuent de faire face mercredi soir à des dizaines de feux de forêt et de végétation en Sicile (sud), où des températures supérieures localement à 40°C et des rafales de vent chaud attisent les flammes. Une centaine d'habitants ainsi que 22 patients d'une clinique du centre de l'île, où un incendie fait rage depuis plusieurs jours malgré le déploiement d'avions bombardiers d'eau, ont dû être évacués, ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

«6000 hommes (gardes forestiers, pompiers et membres de la protection civile, NDLR) sont déployés et 20 moyens aériens sont en opération», a annoncé mercredi soir le président de la région, Renato Schifani, précisant que près de 50 incendies – sur 344 signalés mercredi – échappent toujours aux pompiers.

Un porte-parole de la Protection civile italienne joint par l'AFP a qualifié la situation de «grave» et souligné que ces incendies «sont favorisés par les températures très élevées» et «un sol très sec», résultant du manque de pluie.

Aucune victime recensée

Aucune victime n'a toutefois été recensée, selon les pompiers qui disent être intervenus sur plus de 1000 incendies à travers la Sicile depuis samedi. L'incendie en cours dans le centre de l'île, autour de Castronovo et Santo Stefano Quisquina, a privé temporairement d'eau potable une vingtaine de communes, selon l'entreprise de distribution.

Le quotidien local Giornale di Sicilia, citant des relevés d'un réseau agrométéorologique régional, a fait état mercredi de températures supérieures à 45°C dans plusieurs communes du centre et du sud de l'île.

En raison du changement climatique, les sécheresses sont appelées à être de plus en plus fréquentes en Sicile, où 70% du territoire environ est considéré à risque de désertification. En août 2021, une température de 48,8°C avait été enregistrée sur l'île, près de Syracuse, un record en Europe continentale.