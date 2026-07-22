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32'000 hectares brûlés
L'Espagne espère stabiliser le pire incendie de l'année au nord de Madrid

Un incendie a détruit 32'000 hectares à 100 km de Madrid. Plus de 200 pompiers et 30 moyens aériens luttent contre les flammes. Les autorités espèrent le maîtriser d'ici jeudi malgré des vents violents.
Publié: il y a 39 minutes
Le plus important feu de forêt de l'année en Espagne a déjà détruit près de 32'000 hectares.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président de la région espagnole de Castille-La-Manche a «espéré» mercredi pouvoir circonscrire d'ici jeudi l'incendie qui a ravagé «environ 32'000 hectares» depuis la semaine dernière à une centaine de kilomètres au nord de Madrid, conduisant à un déploiement «historique» de moyens pour lutter contre les flammes.

Ce feu de forêt, dans la province de Guadalajara, est considéré comme le plus important de l'année en Espagne, pays en première ligne du réchauffement climatique qui y entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fortes et fréquentes, créant des conditions propices à la survenue d'incendies dévastateurs. «Espérons que demain nous pourrons le considérer comme stabilisé», a déclaré Emiliano García-Page lors d'un point presse au côté du Premier ministre Pedro Sánchez depuis le centre de coordination des secours, appelant toutefois à «beaucoup de prudence».

Intensification des feux de forêts

Le responsable a expliqué que «les fronts» du feu «se sont réduits» dans cette zone très aride, quasiment vide de population, grâce à l'effort actuellement, d'après les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam), de plus de 200 pompiers aidés d'une trentaine de moyens aériens et terrestres.

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«Raisonnablement optimiste», Emiliano García-Page a toutefois alerté sur la journée de jeudi, qui sera «très dure» avec «des rafales de vent très difficiles à gérer» qui pourraient perturber le travail des pompiers. Il a également annoncé qu'une partie des personnes évacuées, 1200 au total sur une trentaine de hameaux concernés, pourraient rentrer chez elles dans les prochaines heures, sans toutefois préciser combien.

Devant la presse, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a de son côté insisté sur le fait que l'Espagne avait vécu depuis le début de l'année «22 grands incendies», soit «quatre fois plus» que l'an passé sur la même période, signe d'après lui de l'intensification des conséquences du changement climatique. Au total, plus de 120'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis).

Soit environ «la moyenne annuelle que subissait l'Espagne au cours de la dernière décennie», a averti Pedro Sánchez, qui a annoncé par ailleurs une enveloppe de 300 millions d'euros «pour stimuler l'innovation des entreprises espagnoles (engagées) dans la lutte contre le changement climatique». En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon Effis, le pire bilan de l'histoire récente du pays.

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