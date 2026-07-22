DE
FR

Plusieurs régions en feu
Six morts en Algérie depuis le début de la vague d'incendies

Six personnes sont mortes depuis le début des incendies qui touchent plusieurs régions d'Algérie, a annoncé mardi soir le ministère de l'Intérieur. Les autorités ont ordonné le recensement des dégâts afin d'indemniser les sinistrés.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Un membre de la Protection civile lutte contre un incendie dans une zone montagneuse près d'Al Hachimia, en Algérie.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Six personnes ont péri depuis le début de la vague d'incendies qui affecte plusieurs régions d'Algérie, a annoncé mardi soir le ministère de l'Intérieur, en ordonnant le recensement des dégâts en vue d'indemniser les sinistrés. «A la suite des incendies qui ont touché certaines wilayas (provinces, ndlr) du pays ces derniers jours, six décès ont été enregistrés», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a également annoncé avoir donné des instructions aux walis (préfets) pour lancer «une opération générale de recensement et d'inventaire de l'ensemble des dégâts enregistrés» afin de «permettre aux pouvoirs publics de prendre en charge l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt». Le ministère a également assuré que les moyens humains, matériels et aériens restaient mobilisés pour combattre les incendies encore en cours dans plusieurs régions du pays.

Plusieurs régions d'Algérie font face à de fortes chaleurs depuis plusieurs jours, essentiellement dans le nord du pays. Ces dernières années, de vastes incendies ont causé la mort de dizaines de personnes, détruit des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles ainsi que de nombreuses habitations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus