Six personnes sont mortes depuis le début des incendies qui touchent plusieurs régions d'Algérie, a annoncé mardi soir le ministère de l'Intérieur. Les autorités ont ordonné le recensement des dégâts afin d'indemniser les sinistrés.

Six morts en Algérie depuis le début de la vague d'incendies

Six morts en Algérie depuis le début de la vague d'incendies

AFP Agence France-Presse

Six personnes ont péri depuis le début de la vague d'incendies qui affecte plusieurs régions d'Algérie, a annoncé mardi soir le ministère de l'Intérieur, en ordonnant le recensement des dégâts en vue d'indemniser les sinistrés. «A la suite des incendies qui ont touché certaines wilayas (provinces, ndlr) du pays ces derniers jours, six décès ont été enregistrés», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il a également annoncé avoir donné des instructions aux walis (préfets) pour lancer «une opération générale de recensement et d'inventaire de l'ensemble des dégâts enregistrés» afin de «permettre aux pouvoirs publics de prendre en charge l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt». Le ministère a également assuré que les moyens humains, matériels et aériens restaient mobilisés pour combattre les incendies encore en cours dans plusieurs régions du pays.

Plusieurs régions d'Algérie font face à de fortes chaleurs depuis plusieurs jours, essentiellement dans le nord du pays. Ces dernières années, de vastes incendies ont causé la mort de dizaines de personnes, détruit des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles ainsi que de nombreuses habitations.