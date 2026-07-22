Le Japon subit des températures extrêmes qualifiées de «journées cruellement chaudes» par l'agence météo. Avec des pics dépassant 40°C, 41 départements sont en alerte pour les coups de chaleur.

Des températures au-dessus de 40°C asphyxient le Japon

Des températures au-dessus de 40°C asphyxient le Japon

AFP Agence France-Presse

Des villes japonaises connaissent actuellement des «journées cruellement chaudes», un nouveau terme créé cette année par l'agence météorologique nationale pour qualifier des températures supérieures à 40°C, et des alertes aux coups de chaleur ont aussi été émises dans une grande partie du pays.

Trois villes du centre du Japon ont enregistré mardi des températures torrides au-dessus de ce seuil, qualifié de «kokushobi» par l'Agence météorologique japonaise (JMA), un terme qui peut se traduire par «journée cruellement chaude». Mercredi, de vastes zones du pays, notamment la métropole de Nagoya (centre) et des localités situées près de Tokyo, dans l'est du pays, connaissaient des températures approchant ou dépassant les 40°C.

Une catastrophe

La JMA a émis des alertes aux coups de chaleur dans 41 des 47 départements nippons, exhortant la population - en particulier les nombreuses personnes âgées - à prendre des mesures contre la chaleur. Dans le département rural de Tochigi, au nord de Tokyo, un homme de 85 ans a été retrouvé inanimé mardi à l'intérieur de la serre de son exploitation agricole. Son décès a ensuite été confirmé, a indiqué à l'AFP une porte-parole des pompiers locaux.

«La température était extrêmement élevée à l'intérieur de la serre», a-t-elle déclaré. L'Agence de gestion des incendies et des catastrophes a exhorté mercredi la population à considérer que cette chaleur extrême avait l'ampleur d'une «catastrophe» naturelle. «Les températures augmentent depuis la mi-juillet et une chaleur sévère devrait se poursuivre dans tout le pays», a indiqué l'agence.

«Il n'est pas exagéré de dire que cette chaleur extrême est d'ampleur 'catastrophique', tant le nombre de personnes transportées à l'hôpital ou mourant à la suite d'un coup de chaleur est élevé», a-t-elle ajouté, sans donner à ce stade de chiffre au niveau national pour ces dix derniers jours.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoqué par l'activité humaine accroît la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême au Japon et ailleurs. L'an dernier, le pays a connu l'été le plus chaud jamais enregistré. La température la plus élevée jamais relevée au Japon a été enregistrée le 5 août 2025, atteignant 41,8°C à Isesaki, au nord de Tokyo.