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Des risques d'inondations
Une tempête tropicale fonce droit sur le sud des Etats-Unis

Le sud des Etats-Unis se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Bertha. Attendue mercredi, elle amène vents violents, fortes pluies et risques d'inondations dans plusieurs régions côtières du golfe du Mexique.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Le sud des Etats-Unis se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Bertha
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une tempête tropicale nommée Bertha se renforce mardi dans le golfe du Mexique, et menace plusieurs Etats du sud des Etats-Unis de vents puissants et de submersions côtières.

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La tempête se trouvait mardi matin à environ 115 kilomètres au sud-ouest de Panama City, en Floride, et progresse lentement vers le nord-ouest et les côtes avec des vents soutenus allant jusqu'à 97 kilomètres par heure, a indiqué le centre américain des ouragans (NHC).

Plusieurs régions côtières américaines ont été placées sous vigilance ou alerte tempête tropicale, des vents puissants, des pluies importantes et de possibles submersions côtières étant attendus «le long de la côte nord du golfe d'ici la fin de la journée et jusqu'à mercredi», selon le NHC.

«Moins intense que la normale»

Les météorologues américains prévoient que la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, sera «moins intense que la normale» cette année. Une saison moyenne compte 14 tempêtes suffisamment importantes pour être nommées et sept ouragans, dont trois ouragans majeurs.

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