Se promener en bikini dans certaines stations balnéaires italiennes pourrait vous coûter cher. Non loin de Venise, certaines localités infligent désormais des amendes pouvant atteindre 500 euros pour le port de tenues de plage en dehors des zones autorisées.

Porter un bikini en dehors des zones autorisées en Italie pourra vous coûter cher

Porter un bikini en dehors des zones autorisées en Italie pourra vous coûter cher

Gina Grace Zurbrügg

A l'avenir, celles et ceux qui se promènent en bikini ou en maillot de bain dans les stations balnéaires italiennes s'exposent à de lourdes amendes qui peuvent grimper jusqu'à 500 euros. De plus en plus de communes adoptent des mesures strictes afin d’inciter les touristes à adopter une tenue appropriée en dehors des plages. Les règles se durcissent notamment sur la côte vénitienne.

Dans certaines localités comme Cavallino-Treporti, Caorle et Eraclea Mare, il est désormais interdit de se promener torse nu ou en maillot de bain dans les ruelles. Venise adopte également des règles plus strictes afin de garantir une apparence soignée dans l'espace public, comme le rapporte le journal italien «Corriere della Sera».

De 25 à 500 euros d'amende

Cavallino-Treporti se montre particulièrement intransigeant. De nouveaux panneaux invitent les visiteurs à respecter la règle suivante: «Une tenue appropriée est requise par respect pour tous et pour des raisons d'ordre public.» Ceux qui ne s'y conforment pas s'exposent à une amende allant de 25 jusqu'à 500 euros.

Pour Roberta Nesto, maire de Cavallino-Treporti, il ne s'agit pas de restreindre la liberté des visiteurs, mais d'exiger le respect des lieux et des personnes. En effet, la commune n'est pas seulement une destination de vacances: c'est aussi un lieu de vie pour ses habitants.

A Caorle, la question suscite également des débats. Dans la vieille ville, les touristes sont invités à ne pas se promener torse nu ou en maillot de bain. «C'est désagréable pour l'administration, les riverains et les commerçants de voir des gens torse nu dans les rues», explique le maire adjoint Luca Antelmo.

D'autres stations balnéaires restent en revanche plus permissives. A Jesolo et Bibione, il n'existe pour l'instant aucune réglementation comparable. Pour Christofer De Zotti, maire de Jesolo, il n'y a actuellement aucune raison d'instaurer ce type de réglementations.

Les fumeurs dans le viseur

Sur la côte vénitienne, les fumeurs sont eux aussi confrontés à des restrictions. Dans plusieurs localités, celles-ci s'appliquent directement sur les plages: à Jesolo, par exemple, il est interdit de fumer sur l'ensemble du littoral depuis le 1er mai 2026.

Toute personne qui allume malgré tout une cigarette s'expose à une amende de 50 euros. Cette mesure vise à protéger la santé des baigneurs et à limiter la pollution liée aux millions de mégots qui s'accumulent dans le sable chaque été.