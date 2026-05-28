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Plus de 200 millions d'euros
Enorme saisie de biens d'un défunt parrain de la mafia en Italie

La police italienne a saisi des actifs de 200 millions d'euros liés à Matteo Messina Denaro, ex-parrain de la mafia sicilienne, impliquant plusieurs pays, dont la Suisse, dans une vaste opération annoncée jeudi.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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La police italienne a compté sur l'aide de plusieurs pays. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La police italienne a annoncé jeudi la saisie d'actifs d'une valeur de plus de 200 millions d'euros appartenant au défunt parrain de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro. L'opération a impliqué plusieurs pays, dont la Suisse.

Cet «imposant patrimoine, fruit du réemploi, y compris par le biais de sociétés offshore, de capitaux considérables provenant d'activités de trafic de stupéfiants» a été accumulé depuis les années 1980 «dans l'intérêt même» de Matteo Messina Denaro, selon un communiqué de la Garde des finances.

Outre l'Italie, la police précise que des opérations sont en cours «en Andorre, à Gibraltar, aux îles Caïmans, au Luxembourg, en Suisse, au Liban, dans la Principauté de Monaco et en Espagne». L'enquête a également conduit au placement en détention provisoire de trois personnes, précise le communiqué.

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Matteo Messina Denaro était l'un des chefs les plus impitoyables de Cosa Nostra, la véritable organisation criminelle sicilienne représentée dans les films 'Le Parrain'. Il a été condamné plusieurs fois à la perpétuité par défaut pour son implication dans l'assassinat des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 et dans des attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.

Il a disparu à l'été 1993 et passé les 30 années suivantes en cavale, devenant le criminel le plus recherché d'Italie. C'est sa décision de se faire soigner pour un cancer qui a conduit à son arrestation le 16 janvier 2023, tandis qu'il se rendait dans une clinique à Palerme. Il est décédé la même année en prison.

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