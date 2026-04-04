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En fuite depuis une année
Arrestation d'un chef de clan de la Camorra accusé de meurtre

Un chef de clan de la mafia napolitaine, accusé de meurtre et en fuite depuis plus d'un an, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi sur la côte amalfitaine, a annoncé la police italienne.
Publié: 04.04.2026 à 17:00 heures
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Roberto Mazzarella, chef du clan Mazzarella de la Camorra, a été arrêté dans la ville balnéaire de Vietri sul Mare. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Antonio Balasco

Roberto Mazzarella, chef du clan Mazzarella de la Camorra, a été arrêté dans la ville balnéaire de Vietri sul Mare, ont précisé les carabiniers dans un communiqué.

L'homme de 48 ans «a été localisé dans une luxueuse villa de la côte amalfitaine et n'a opposé aucune résistance à son arrestation. Il était accompagné de sa femme et de ses deux enfants», a-t-on ajouté de même source.

Roberto Mazzarella, qui «figurait sur la liste des fugitifs les plus dangereux du ministère de l'Intérieur», était en fuite depuis le 28 janvier 2025, date à laquelle il avait échappé à son arrestation pour suspicion de meurtre aggravé, précise le communiqué.

Le clan Mazzarella est connu pour son implication dans la contrefaçon à Naples, considérée comme la capitale des faux billets. Le mois dernier, la police avait interpellé 16 personnes proches du clan Mazzarella pour cyberfraude.

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