Les discussions entre Benjamin Netanyahu et Gadi Eisenkot se sont achevées dimanche sans annonce d’accord gouvernemental. Les deux rivaux cherchent à surmonter de «profondes divergences», selon leurs partis.

AFP Agence France-Presse

Des tractations dimanche entre Benjamin Netanyahu et son rival centriste Gadi Eisenkot se sont achevées sans annonce d'accord gouvernemental surmontant leurs «profondes divergences», malgré une concession de dernière minute du Premier ministre sortant qui lutte pour sa survie politique.

Leur réunion «s'est déroulée dans une atmosphère sérieuse, les deux parties s'efforçant de surmonter les profondes divergences qui les séparent», ont indiqué le Likoud de M. Netanyahu et le Yashar de M. Eisenkot dans un communiqué, sans faire état de progrès ni de seconde rencontre à ce stade.

Selon des médias israéliens, M. Eisenkot a signifié à M. Netanyahu qu'il ne lâcherait pas les membres de son bloc pour former une coalition avec lui, mais l'a invité à les rejoindre par la suite s'il le veut. D'après ces médias, les équipes de négociation des deux partis ont même annulé une réunion prévue.

Ces tractations se sont tenues au lendemain d'une offre inattendue de M. Netanyahu, qui s'est dit prêt à laisser M. Eisenkot prendre le premier la tête d'un gouvernement de rotation dans lequel les deux hommes dirigeraient le pays en alternance.

Le revirement de Benjamin Netanyahu, à quelques jours de l'échéance du 6 décembre fixée à Gadi Eisenkot pour former un gouvernement, survient alors que ce dernier a progressé ces derniers jours dans ses tractations avec un parti ultra-orthodoxe et une formation arabe israélienne pour bâtir un gouvernement sans le Premier ministre sortant.

M. Eisenkot accuse régulièrement son rival de jouer la montre pour faire échouer les négociations. M. Netanyahu et lui sont divisés sur des dossiers majeurs, notamment la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et le sort d'une réforme judiciaire clé.

Samedi soir, M. Netanyahu avait dit vouloir faire preuve de «responsabilité» en «acceptant que Gadi Eisenkot exerce en premier les fonctions de Premier ministre» dans un gouvernement de rotation où il prendrait ensuite sa place. En raison du système électoral israélien à la proportionnelle, aucun parti n'est en mesure de diriger seul, ce qui oblige les formations à négocier des accords parfois acrobatiques pour parvenir à une majorité gouvernementale.

L'option d'un gouvernement de rotation, dans lequel deux dirigeants alternent au poste de Premier ministre après une durée déterminée, a déjà été appliquée dans le passé.

Défiance

Benjamin Netanyahu présente la formule d'un gouvernement d'union avec rotation comme nécessaire pour assurer la sécurité d'Israël face à l'Iran. Un gouvernement d'union nationale lui éviterait aussi de quitter le pouvoir et de redevenir un simple justiciable, alors qu'il est jugé pour corruption, même si son procès a pris un tour positif la semaine dernière lorsque les juges ont mis en doute la solidité des principaux éléments de l'accusation.

Gadi Eisenkot a des raisons d'être prudent : son mentor en politique, Benny Gantz, a fait les frais d'un accord de rotation conclu en 2020-2021. M. Netanyahu avait dirigé en premier le gouvernement, qui s'était effondré avant que M. Gantz ne puisse lui succéder.

Si plusieurs alliés politiques de M. Eisenkot s'opposent à une alliance avec Benjamin Netanyahu, l'ex-Premier ministre Naftali Bennett, dont le parti est le seul membre du bloc à n'avoir pas encore formalisé un pacte de coalition, a appelé à former avec lui une majorité «sioniste» sans les partis arabes ni les formations ultra-orthodoxes.

Reste que les tractations directes entre MM. Eisenkot et Netanyahu ne ferment pas la porte aux négociations parallèles avec les partis arabes et ultra-orthodoxes, où des progrès ont eu lieu ces derniers jours. Samedi soir, le dirigeant du parti arabe israélien Raam, Mansour Abbas, a qualifié pour la première fois, bien que de façon indirecte, le Hamas de groupe «terroriste». Une façon de se rendre plus acceptable aux yeux des partis et des électeurs de la majorité juive.

Le camp de M. Eisenkot mène aussi des négociations serrées avec le parti ultra-orthodoxe JUT, autour notamment de la question de l'exemption du service militaire pour la communauté ultra-orthodoxe.

S'il parvient à finaliser des accords avec ces deux formations, le camp de M. Eisenkot disposerait d'une majorité gouvernementale, avec 63 sièges sur les 120 que compte le Parlement. Si le délai initial fixé à M. Eisenkot pour former un gouvernement expire le 6 décembre, il peut demander deux semaines supplémentaires au président Isaac Herzog.