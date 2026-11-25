Des juges israéliens recommandent d'abandonner les accusations de corruption contre Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre n'a pas tardé à demander la fin immédiate de son procès.

Netanyahu évoque «des souffrances terribles» et réclame la fin de son procès pour corruption

Netanyahu évoque «des souffrances terribles» et réclame la fin de son procès pour corruption

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahu, a appelé mercredi à mettre «immédiatement» fin au procès ouvert contre lui en 2020, après que des juges ont recommandé d'abandonner les poursuites pour corruption le visant.

«Ce procès doit prendre fin immédiatement», a lancé Benjamin Netanyahu dans une déclaration à la presse, affirmant que les dossiers «montés de toutes pièces» contre lui étaient en train de s'effondrer. Evoquant «dix ans de souffrances terribles», il s'est félicité de voir «enfin» émerger «la vérité et la justice».

Plus tôt, les juges chargés du procès avaient recommandé à la procureure générale de mettre fin aux poursuites les plus graves le visant dans le cadre de son procès, à plusieurs volets, où il comparaît notamment pour corruption et fraude.

Ce rebondissement intervient alors que Benjamin Netanyahu pourrait devoir quitter le pouvoir dans les prochaines semaines si son rival centriste Gadi Eisenkot parvenait à former un gouvernement dans la foulée d'élections législatives qui n'ont pas dégagé de majorité claire.

Variations dans le récit d'un témoin clé

Agé de 77 ans, dont plus de 19 passés à la tête d'un gouvernement en Israël, un record, Benjamin Netanyahu a toujours nié en bloc les accusations, répétant «vous ne trouverez rien, puisqu'il n'y a rien» au point d'en faire un slogan.

Dans la principale affaire, baptisée «dossier 4000», Benjamin Netanyahu est inculpé de corruption, fraude et abus de confiance pour avoir, selon l'accusation, octroyé des faveurs gouvernementales au patron du principal groupe de télécommunications israélien Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable de la part d'un média qu'il détenait.

Lors d'une courte audience mercredi à laquelle la procureure générale Gali Baharav-Miara était convoquée, la juge Rivka Friedman-Feldman a estimé que «l'accusation de corruption soulève des difficultés considérables», en raison notamment des variations dans le récit d'un témoin clé.

«Nous estimons que les chances de condamnation sont suffisamment faibles pour justifier de réexaminer» la pertinence de maintenir les poursuites, a ajouté la juge, citée par les médias israéliens. Benjamin Netanyahu est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal.