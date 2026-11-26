En Israël, le parti Yashar de Gadi Eisenkot a conclu jeudi un accord de coalition avec les Démocrates. Chargé de former un gouvernement, Eisenkot reste toutefois loin des 61 sièges nécessaires pour obtenir une majorité.

AFP Agence France-Presse

Le parti Yashar de Gadi Eisenkot, chargé de former un nouveau gouvernement en Israël, a conclu jeudi un accord de coalition avec son partenaire de gauche, les Démocrates, faisant un pas de plus vers la formation d'un cabinet.

Les deux formations, qui font partie du même bloc d'opposition à Benjamin Netanyahu, avaient suspendu leurs discussions mardi sur fond de désaccords. Plusieurs médias ont fait état de différends sur la répartition des portefeuilles ministériels si un gouvernement parvient à être formé.

«Gadi Eisenkot, président de Yashar, et Yaïr Golan, président des Démocrates, sont convenus de signer un accord de coalition entre leurs deux partis», ont annoncé les deux formations dans un communiqué conjoint.

Avec cette annonce, M. Eisenkot, qui a été chargé par le président de former un nouveau gouvernement après des élections législatives sans vainqueur clair le mois dernier, fait un petit pas de plus vers son but.

Il avait conclu un premier accord de ce type mardi, avec le nationaliste laïc Avigdor Liberman, ancien proche de M. Netanyahu devenu l'un de ses détracteurs. Avec 36 députés, cet embryon de coalition gouvernementale reste toutefois loin des 61 sièges minimum à la Knesset pour obtenir une majorité.

M. Eisenkot est aussi allié à la formation de centre-droit Ensemble (12 sièges) des ex-Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid, mais celle-ci n'a pas encore signé d'accord formel de coalition avec Yashar.

Pas d'avancées notables

Si tous ces partis sont unis dans leur hostilité au Premier ministre sortant, ils restent divisés sur la manière d'écarter son gouvernement. Le parti des Démocrates pousse M. Eisenkot à former un gouvernement, même minoritaire, appuyé par deux listes à majorité arabe qui ont obtenu un nombre de sièges record lors des législatives.

Il voit d'un mauvais oeil les discussions entre Yashar et le Likoud de M. Netanyahu visant à étudier la possibilité d'un gouvernement d'union. Quatre séries de discussions se sont tenues ces derniers jours, sans avancée notable apparente.

M. Liberman, qui préconise de son côté une alliance avec les partis ultra-orthodoxes plutôt qu'avec les formations arabes, a mis en garde jeudi contre toute tentative de former un gouvernement d'unité avec M. Netanyahu.

M. Netanyahu «va faire traîner les négociations en vue de former un gouvernement +d'union nationale+ jusqu'au dernier moment, puis cherchera un prétexte pour les faire capoter» et «entraîner le pays dans de nouvelles élections», a dénoncé M. Liberman sur X. M. Eisenkot a jusqu'au 6 décembre pour former un gouvernement, avec la possibilité de demander deux semaines supplémentaires au président Isaac Herzog.