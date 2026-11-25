Le Parlement israélien a approuvé en lecture préliminaire un projet de loi pour créer une commission d’enquête sur les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Ce texte, porté par Gadi Eisenkot, s’oppose à Benjamin Netanyahu.

La Knesset fait un premier pas vers une enquête sur le 7 octobre

La Knesset fait un premier pas vers une enquête sur le 7 octobre

En bref Le Parlement israélien a adopté en lecture préliminaire un projet de loi pour créer une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires liées aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Ce texte, présenté par Gadi Eisenkot, a été approuvé par 65 députés contre 50 à la Knesset.

La commission, composée de cinq membres, devra enquêter sur les circonstances du massacre et publier un rapport initial dans un délai d'un an. Netanyahu s'oppose à cette initiative, rejetant toute responsabilité.

Le bloc de Gadi Eisenkot, soutenu par deux formations arabes israéliennes, dispose des voix nécessaires pour faire adopter le projet, bien qu'il reste encore trois votes à la Knesset.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement israélien a adopté mercredi en lecture préliminaire un projet de loi visant à créer une commission d'enquête pour faire la lumière sur les défaillances sécuritaires liées aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023. Ce projet de loi, présenté par le parti du principal rival de Benjamin Netanyahu, le centriste Gadi Eisenkot, a reçu l'aval de 65 députés contre 50 qui s'y sont opposés.

Ce vote intervient en pleines tractations pour former un gouvernement menées par Gadi Eisenkot, qui s'efforce, avant même d'y parvenir, de mener une bataille législative contre Netanyahu et son héritage. L'annonce des résultats a été accueillie par les applaudissements de proches des victimes du 7-Octobre se trouvant à la Knesset, selon les images retransmises en direct par la chaîne parlementaire. Gadi Eisenkot accuse régulièrement le Premier ministre sortant de porter une responsabilité personnelle dans l'attaque du Hamas, en ayant notamment ignoré des avertissements donnés par ses services de sécurité et les Emirats arabes unis, selon des informations de presse.

Benjamin Netanyahu rejette catégoriquement ces accusations et soutient que ses services ne l'ont pas réveillé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023 quand les combattants du Hamas se préparaient à lancer leur assaut. Il s'est toujours opposé à la création d'une telle commission d'enquête étatique, un mécanisme doté de larges prérogatives pour enquêter de manière indépendante.

«Un devoir national et moral»

Créer cette commission d'enquête «est un devoir national et moral», et une étape «essentielle pour mettre au jour la vérité et tirer les leçons pour assurer la sécurité d'Israël», a réagi dans un communiqué Yashar, le parti de Gadi Eisenkot. Le texte doit maintenant faire l'objet de plusieurs débats, et doit encore être approuvé lors de trois votes à la Knesset pour que la commission soit effectivement créée.

Mais son approbation en lecture préliminaire marque déjà une étape majeure dans le processus. Sur le papier, le bloc de Gadi Eisenkot, appuyé par deux formations arabes israéliennes hostiles à Netanyahu, a assez de voix pour le faire adopter à la Knesset.

Dans le détail, cette commission d'enquête serait créée dans le but d'«enquêter sur les circonstances et les facteurs qui ont mené au massacre (du 7-Octobre), ainsi que sur la guerre qui a suivi» à Gaza, selon un communiqué du porte-parolat de la Knesset. Elle serait composée de cinq membres et devrait publier un rapport initial au plus tard un an après son établissement, selon la même source.