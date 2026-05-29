Au Liban, trois enfants parmi les 14 victimes des frappes israéliennes

Des frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts jeudi dans le sud du Liban, où Israël a étendu sa «zone de combat» contre le Hezbollah pro-iranien, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.

Cette intensification des bombardements survient alors que les deux pays se préparent à une réunion militaire vendredi à Washington, avant une nouvelle session de négociations les 2 et 3 juin. Et en pleines négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui veut inclure le front libanais du conflit dans tout accord.

A Saïda, ville côtière méridionale qui relie Beyrouth au sud, une frappe a visé vers 02H00 locales (mercredi 23H00 GMT) un immeuble résidentiel et fait cinq morts et 21 blessés, selon le ministère de la Santé.

Une autre attaque par drone a été menée à l'aube contre une voiture circulant sur une autoroute de la même région, tuant six personnes, dont deux enfants et leurs parents, a indiqué le ministère. La Défense civile a par ailleurs fait état de plusieurs frappes plus au sud, en plein coeur de la ville de Tyr et dans ses environs.

Source: AFP