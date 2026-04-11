Washington dément avoir accepté de débloquer les avoirs iraniens gelés, malgré une déclaration anonyme de Téhéran. Les pourparlers de paix au Pakistan suscitent des tensions.

AFP Agence France-Presse

Un haut responsable américain a démenti samedi une information de presse affirmant que Washington avait accepté de libérer les avoirs iraniens gelés, alors que les délégations des deux parties sont arrivées à Islamabad, au Pakistan, pour des pourparlers visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Une «source iranienne de haut rang», restée anonyme, a déclaré à l'agence de presse Reuters que les Etats-Unis avaient accepté de débloquer les avoirs détenus au Qatar et dans d'autres banques étrangères et que cette mesure était directement liée à la garantie d'un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz.

«Faux. Les réunions n'ont même pas encore commencé», a indiqué dans un message en provenance de la Maison-Blanche un haut responsable américain, en réponse à cette information. Téhéran avait déclaré plus tôt que tout accord sur une fin permanente des combats devait inclure la levée du gel des avoirs iraniens sanctionnés et la fin de la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban.

Rencontre à Islamabad

Samedi, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé avoir rencontré le vice-président américain JD Vance, ajoutant que les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient avaient «commencé» à Islamabad.



