Trump renvoie une proposition d'accord encore plus stricte à l'Iran
Donald Trump a renvoyé une nouvelle proposition d'accord plus stricte à l'Iran pour mettre fin à la guerre, alors qu'une entente semblait se rapprocher ces derniers jours, affirment samedi des médias américain. D'après «le New York Times», citant samedi des responsables ayant connaissance des tractations, le président américain a durci certains termes de la proposition qui était sur la table et a adressé ce nouveau plan à Téhéran.
Le média américain n'est pas en mesure de préciser les changements apportés par le républicain. Mais selon le site Axios, il souhaitait renforcer la position de Washington sur plusieurs aspects qu'il considère personnellement comme importants, notamment le sort des matériaux nucléaires iraniens. Donald Trump a maintes fois répété qu'il était exclu que Téhéran se dote de l'arme atomique, et exige que son stock d'uranium hautement enrichi soit détruit.
Parmi les autres priorités du président figurent la réouverture et le déminage du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui en bloquant cette voie d'eau perturbe gravement les approvisionnements en carburant et l'économie mondiale en général.
Les modifications apportées par Donald Trump pourraient encore prolonger les négociations. Des sources américaines ont indiqué à l'AFP que le président n'avait pas décidé de signer la proposition sur son bureau vendredi, après une réunion de crise à la Maison Blanche. Dans la soirée, un responsable de la présidence avait affirmé que Donald Trump ne signerait un accord «que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».
Source: AFP
Selon la TV d'Etat iranienne, le projet d'accord prévoit que Washington débloque 12 miliards d'avoirs iraniens
La télévision iranienne d'État a affirmé samedi, en invoquant une transcription non officielle du texte, que le protocole d'accord discuté entre Washington et Téhéran prévoyait le déblocage sous 60 jours de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés.
La Maison-Blanche avait démenti mercredi, en dénonçant une «totale invention», une précédente information de la télévision, Irib (Islamic Republic of Iran Broadcasting), faisant état d'une ébauche d'accord-cadre avec les États-Unis incluant l'engagement de Washington à lever son blocus naval.
Samedi, Irib a affirmé que selon une version non-officielle du protocole en cours de négociations, les États-Unis s'engagent «à donner à l'Iran un accès complet à 12 milliards de dollars de ses avoirs dans un délai de 60 jours, afin que ces ressources puissent être transférées et dépensées dans les banques du ou des pays de destination souhaités par l'Iran, sans restrictions».
Source: AFP
Les forces américaines disent avoir tiré sur un cargo qui tentait de rejoindre l'Iran
Les forces armées américaines ont affirmé samedi avoir mis à l'arrêt un cargo naviguant sous pavillon gambien et tentant de rejoindre un port iranien, grâce au tir d'un missile sur sa salle des machines.
Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), la frappe a eu lieu vendredi après que le Lian Star n'a pas répondu à ses sommations pour faire respecter le blocus mis en place par les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
«Un avion américain a mis le bateau hors d'usage en tirant un missile Hellfire dans la salle des machines du navires», a précisé le Centcom, avant d'ajouter: «Le navire ne navigue plus vers l'Iran.» Le communiqué ne précise pas si des blessés ont été recensés dans cette frappe à bord du Lian Star.
«Les forces américaines ont mis cinq navires commerciaux hors d'usage et en ont réorienté 116 pour faire pleinement appliquer le blocus, au moment où un cessez-le-feu avec l'Iran demeure en place», ajoute le Centcom.
Source: AFP
Deux soldats libanais gravement blessés dans une attaque israélienne «ciblée»
L'armée libanaise a annoncé samedi qu'une frappe israélienne «ciblée» avait blessé deux soldats dans le sud du Liban, au lendemain d'une rencontre à Washington entre des délégations militaires des deux pays.
«Deux soldats ont été grièvement blessés après avoir été pris pour cible à bord d'un véhicule par un drone israélien hostile», près de la ville méridionale de Nabatiyé, a précisé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Le Hezbollah revendique des tirs de roquettes vers une ville du nord d'Israël
Le Hezbollah a affirmé samedi avoir tiré des roquettes sur une ville du nord d'Israël, Kiryat Shmona, au moment où l'armée israélienne intensifie ses frappes aériennes et son offensive terrestre au Liban.
Dans des communiqués, le mouvement libanais pro-iranien a déclaré avoir lancé une «salve de roquettes» contre la ville, «en défense du Liban et de son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien».
Source: AFP
L'armée israélienne émet des ordres d'évacuation pour sept villages du sud du Liban
L'armée israélienne a appelé samedi la population libanaise à évacuer sept villages du sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
La plupart de ces villages sont situés à proximité de la ville de Nabatiyé. Les frappes israéliennes dans le sud du Liban sont quasi-quotidiennes malgré la trêve théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, l'armée accusant le Hezbollah de violer le cessez-le-feu.
Source: AFP
Plusieurs projectiles ont été tirés depuis le Liban vers Israël
L'armée israélienne a annoncé samedi que plusieurs projectiles avaient été tirés depuis le Liban vers le nord d'Israël, dont l'un n'a pas été intercepté.
«Plusieurs projectiles tirés depuis le Liban en direction du territoire israélien ont été détectés. La plupart ont été interceptés, et un impact a été signalé dans la région de Kiryat Shmona. Aucun blessé n'a été signalé», a écrit l'armée sur ses réseaux sociaux.
Source: AFP
Les Etats-Unis affirment avoir les moyens de repartir en guerre contre l'Iran
Les Etats-Unis ont affirmé samedi qu'ils avaient les moyens de repartir en guerre contre l'Iran, après avoir assuré qu'un accord de paix ne sera possible que si leurs «lignes rouges sont satisfaites».
«L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer, a énuméré avant cette réunion le président Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Il a également demandé, tout en lettres capitales, à ce que le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran soit «DETRUIT».
A Téhéran, les habitants suivent désabusés ces tractations diplomatiques. «Les deux camps tiennent des propos destinés à satisfaire leurs partisans. Il est difficile de savoir qui dit la vérité», commente Ali, un Iranien de 49 ans originaire de Tonekabon, sur la mer Caspienne.
Source: AFP
Trump ne signera avec l'Iran que si ses «lignes rouges sont satisfaites»
Donald Trump ne signera d'accord avec l'Iran que si ses «lignes rouges sont satisfaites», a fait savoir vendredi un responsable de la Maison Blanche, alors qu'une réunion présentée comme décisive par le président américain n'a débouché jusqu'ici sur aucune annonce.
«La réunion dans la 'Situation Room' est terminée et elle a duré environ deux heures. Le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites. L'Iran ne peut pas avoir d'arme nucléaire», a indiqué cette source dans une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Trump ne prend aucune décision concernant un accord avec l'Iran
La réunion de Donald Trump dans la Situation Room de la Maison Blanche, consacrée à un éventuel accord avec l’Iran, a duré environ deux heures. Mais le président américain en est sorti sans prendre aucune décision, selon un haut responsable de l’administration. Il avait pourtant assuré être sur le point de prendre une décision quelques heures auparavant.
L’administration estime être proche d’un accord, mais plusieurs points doivent encore être tranchés, notamment le déblocage de fonds destinés aux Iraniens, a précisé ce responsable.
Source: New York Times
Risque de pénurie de pétrole sans retour à la normale dans le Golfe
Plusieurs organisations internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), ont alerté vendredi sur un risque de pénurie de pétrole cet été si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz ne revient pas rapidement à la normale.
«Les stocks mondiaux de pétrole se réduisent à un rythme record du fait de la perte majeure de livraisons passant par le détroit d'Ormuz», ont alerté dans un communiqué commun le FMI, la BM ainsi que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), après une rencontre de leurs dirigeants.
«Si la circulation maritime ne revient pas à la normale, une réduction rapide et continue des stocks mondiaux avant le pic de demande de l'été dans l'hémisphère nord représenterait un risque accru en terme de sécurité énergétique (...) et plus largement de résistance de l'économie», a prévenu le communiqué.
Source: AFP