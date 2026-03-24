Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Le Pentagone ordonne l'envoi de 2000 parachutistes au Moyen-Orient
Le Pentagone a ordonné à environ 2000 soldats de la 82e division aéroportée de l'armée de terre de commencer à se déployer au Moyen-Orient afin d'offrir au président Trump des options militaires supplémentaires, alors même qu'il envisage une nouvelle initiative diplomatique avec l'Iran, ont déclaré mardi deux responsables du département de la Défense.
Avec les quelque 4500 Marines déjà en route vers la région, le déploiement des forces d'élite de l'armée porte à près de 7000 le nombre total de soldats supplémentaires envoyés dans la zone de guerre depuis le début du conflit. Environ 50'000 soldats sont affectés à l'opération globale appellée «Epic Fury», en provenance du Moyen-Orient, d'Europe et des Etats-Unis.
On ignore où les parachutistes de l'armée seront déployés au Moyen-Orient, mais selon les responsables, ce déploiement se situerait à portée de frappe de l'Iran.
Source: New York Times
L'armée israélienne agit «selon un plan inchangé», négociations ou pas
L'armée israélienne continue d'agir et de frapper en Iran et au Liban «selon un plan inchangé», quelles que soient les éventuelles discussions en cours en vue d'un accord pour mettre fin aux hostilités, a déclaré mardi soir son porte-parole.
«En ce qui concerne un accord ou un autre, nous agissons actuellement selon un plan inchangé», a déclaré le général de brigade Effie Defrin lors d'un point de presse télévisé, en réponse à une question évoquant les efforts en vue d'enclencher un processus diplomatique susceptible de mettre fin à la guerre qui embrase le Moyen-Orient depuis le 28 février.
«Nous agissons, et nous continuerons d'agir, nous agissons en ce moment même pour approfondir les frappes et éliminer les menaces existentielles» et «nous frappons à la fois en Iran et au Liban» a-t-il ajouté.
Source: AFP
Donald Trump s'apprêterait à envoyer une troupe d'élite au Moyen-Orient «dans les prochaines heures»
Alors que le président américain Donald Trump a évoqué lundi des discussions «très bonnes» avec Téhéran, Washington semble préparer une opération militaire. Le «Wall Street Journal», qui cite deux responsables américains, rapporte que le Pentagone envisage d'envoyer une brigade de combat de la prestigieuse 82e division aéroportée de l'armée américaine au Moyen-Orient.
Les autorités ont ajouté qu'un ordre écrit de déploiement de l'unité, composée d'environ 3000 soldats, est attendu dans les prochaines heures. Selon «Fox News», l'état-major a déjà reçu cet ordre.
La brigade serait déployée conjointement avec l'état-major de la division, ont indiqué des responsables au «Wall Street Journal». Selon «le New York Times», l'île pétrolière iranienne de Kharg pourrait être une zone d'opérations potentielle.
Cette brigade constitue la force d'intervention d'urgence de l'armée américaine. Elle peut être déployée partout dans le monde en moins de 24 heures. Ses soldats sont entraînés au parachutage afin de sécuriser les aérodromes et zones terrestres.
Source: AFP
Les Gardiens annoncent des tirs de missiles vers Israël, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir tiré des missiles en direction d'Israël, du Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie, selon la télévision d'Etat (Irib).
Selon cette source, les Gardiens ont visé plusieurs cibles dans le nord et le centre d'Israël, dont Tel-Aviv, ainsi que deux bases militaires utilisées par les Etats-Unis au Koweït, une autre au Bahreïn et encore une autre en Jordanie, à l'aide de «missiles à guidage de précision à propergol liquide et solide ainsi que de drones d'attaque».
Source: AFP
Au moins 9 morts dans des raids israéliens contre le sud du Liban
Au moins neuf personnes, selon les médias officiels libanais, ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans trois raids israéliens contre des localités du sud du Liban, qu'Israël considère comme un bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah.
D'après l'Agence nationale d'information (ANI), une attaque israélienne a fait au moins trois morts et 18 blessés dans la région de Nabatiyeh, et une autre quatre morts et un blessé à Aadloun, au sud de la ville de Saïda, également appelée Sidon.
Selon la même source, une frappe israélienne contre un appartement du camp de réfugiés de Mieh Mieh, également près de Saïda, a par ailleurs fait deux morts et quatre blessés. L'armée israélienne a en outre ordonné aux habitants de sept quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, autre fief du Hezbollah, d'évacuer en prévision d'actions militaires.
Source: AFP
Incendie dans un dépôt de carburant de l'aéroport de Koweït, attaqué par des drones
Un réservoir de carburant de l'aéroport international de Koweït a pris feu après avoir été visé par une attaque de drones, a annoncé mercredi l'Autorité de l'aviation civile de l'émirat. «D'après les premières informations, les dégâts se limitent à des dommages matériels et il n'y a pas eu de victimes», a écrit l'autorité sur le réseau social X.
«Les autorités compétentes ont immédiatement mis en oeuvre les procédures d'urgence approuvées, et les équipes de pompiers ainsi que les autres parties concernées sont intervenues pour lutter contre l'incendie», a-t-elle ajouté en citant son porte-parole officiel, Abdullah al-Rajhi. «Les défenses aériennes koweïtiennes ripostent actuellement à des attaques hostiles de missiles et de drones», a annoncé l'armée koweïtienne.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce bombarder Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mardi dans la nuit être en train de bombarder à nouveau Téhéran au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient, après avoir fait état de missiles iraniens se dirigeant vers Israël.
L'armée israélienne «a lancé une série de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle écrit sur son compte Telegram officiel.
Source: AFP
L'Iran affirme que les «navires non hostiles» peuvent emprunter le détroit d'Ormuz
L'Iran a déclaré que les «navires non hostiles» pouvaient emprunter le détroit d'Ormuz à condition de respecter les règles de sûreté et de sécurité, selon un communiqué transmis à l'Organisation maritime internationale (OMI).
«Les navires non hostiles (...) peuvent – à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran ni ne les soutiennent et qu'ils se conforment pleinement aux règles de sûreté et de sécurité en vigueur – bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes», est-il écrit dans le communiqué.
L'OMI a précisé que ce document, daté de dimanche, avait été émis par le ministère iranien des Affaires étrangères, avec la demande qu'il soit diffusé par l'OMI. L'organisation l'a communiqué à ses Etats membres et aux ONG, a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Tsahal appelle à évacuer avant des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a appelé mardi soir les habitants à évacuer les quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, avant des frappes imminentes sur cette zone considérée comme un bastion du Hezbollah pro-iranien.
L'armée continue «d'attaquer l'infrastructure militaire appartenant au (groupe) terroriste Hezbollah dans la banlieue avec une intensité croissante», a affirmé le porte-parole arabophone, Avichay Adraee, sur son compte Telegram officiel. «Par conséquent, pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement», a-t-il demandé aux habitants.
Source: AFP
La centrale nucléaire iranienne de Bouchehr frappée, l'AIEA appelle à la retenue «maximale»
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré mardi soir que la centrale nucléaire de Bouchehr (sud) avait été touchée par une frappe, qui n'a pas fait de dégâts, accusant les Etats-Unis et Israël d'en être à l'origine.
De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé mardi à la «retenue maximale» après l'annonce par l'Iran que la centrale nucléaire de Bouchehr avait été touchée par une frappe, sans endommager l'installation elle-même.
L'AIEA a déclaré que l'Iran l'avait informée qu'un «autre projectile avait touché les locaux» de la centrale nucléaire de Bouchehr mardi. «Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, réitère son appel à la retenue maximale afin d'éviter tout risque pour la sûreté nucléaire en période de conflit», a déclaré l'agence onusienne dans un message publié sur X.
Source: AFP
Macron appelle l'Iran à «s'engager de bonne foi dans des négociations»
Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi l'Iran à «s'engager de bonne foi dans des négociations» en vue d'une «désescalade» du conflit au Moyen-Orient à l'issue d'un entretien avec son homologue iranien Massoud Pezechkian, a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
12 blessés dans des villes proches de Tel-Aviv
Douze personnes ont été blessées mardi soir dans deux villes proches de Tel-Aviv, à la suite du tir d'un ou plusieurs missiles en provenance d'Iran, ont indiqué les secours israéliens.
A Bnei Brak, les équipes de secours «prodiguent des soins médicaux et évacuent neuf blessés» vers des hôpitaux, parmi lesquels «un homme de 23 ans [...] présentant des blessures par éclats, et huit autres personnes légèrement blessées [...] dont 6 mineurs», a indiqué le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un communiqué.
Le MDA a également indiqué avoir évacué trois personnes blessées à la suite d'une explosion à Givat Shmuel, ville voisine de Bnei Brak.
Source: AFP
L'Irak va convoquer le chargé d'affaires américain et l'ambassadeur iranien
Le ministère des Affaires étrangères irakien va convoquer le chargé d'affaires américain et l'ambassadeur iranien après deux frappes meurtrières imputées à leur pays, visant mardi une coalition d'anciens paramilitaires en Irak fédéral et les forces armées du Kurdistan autonome, selon un communiqué officiel.
Une «note de protestation officielle» leur sera remise au sujet de ces deux attaques, ont précisé les services du Premier ministre irakien dans un communiqué, rappelant en plein conflit au Moyen-Orient qu'il faut «empêcher l'Irak d'être aspiré dans des guerres» et poursuivre une «politique équilibrée» pour entretenir «les meilleures relations» sur la scène régionale et internationale.
Bagdad est habituée à exercer depuis deux décennies un délicat exercice d'équilibriste pour préserver un partenariat stratégique avec Washington et son alliance avec Téhéran.
Source: AFP