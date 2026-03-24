Le Pentagone ordonne l'envoi de 2000 parachutistes au Moyen-Orient

Le Pentagone a ordonné à environ 2000 soldats de la 82e division aéroportée de l'armée de terre de commencer à se déployer au Moyen-Orient afin d'offrir au président Trump des options militaires supplémentaires, alors même qu'il envisage une nouvelle initiative diplomatique avec l'Iran, ont déclaré mardi deux responsables du département de la Défense.

Avec les quelque 4500 Marines déjà en route vers la région, le déploiement des forces d'élite de l'armée porte à près de 7000 le nombre total de soldats supplémentaires envoyés dans la zone de guerre depuis le début du conflit. Environ 50'000 soldats sont affectés à l'opération globale appellée «Epic Fury», en provenance du Moyen-Orient, d'Europe et des Etats-Unis.

On ignore où les parachutistes de l'armée seront déployés au Moyen-Orient, mais selon les responsables, ce déploiement se situerait à portée de frappe de l'Iran.

Source: New York Times