Selon le «Washington Post», deux utilisations non autorisées de Starlink seraient liées à des opérations iraniennes visant des soldats américains. Elon Musk en aurait été informé début mars.

En bref L’Iran aurait utilisé Starlink lors d’attaques contre des troupes américaines, rapporte le «Washington Post»

Les troupes américaines auraient utilisé la version militaire Starshield avec un tarif terrestre pour des drones kamikazes

En Ukraine, le débit de Starlink a été réduit fin octobre, probablement sur ordre direct d’Elon Musk, alors que le service est essentiel aux opérations de l’armée ukrainienne

Mattia Jutzeler

Le service d’accès à Internet par satellite Starlink, développé par SpaceX, est l’un des produits les plus connus du milliardaire américain Elon Musk. Mais le système aurait également pu être utilisé par l’Iran pour mener des attaques contre des troupes américaines, révèle une enquête du «Washington Post».

Les faits remonteraient aux premiers jours de la guerre opposant les Etats-Unis et Israël à la République islamique d’Iran. Selon le «Washington Post», qui s’appuie sur plusieurs sources internes, Elon Musk aurait été informé début mars de deux cas d’utilisation non autorisée du réseau Starlink. Ces deux incidents seraient liés à des opérations iraniennes visant des soldats américains. Le patron de SpaceX aurait réagi avec colère à cette utilisation détournée de son service.

Musk contrarié par l'armée américaine

Le service d’accès à Internet par satellite aurait également été utilisé par l’armée américaine dans le cadre de la guerre contre l’Iran, mais dans des conditions qui auraient déplu à Elon Musk. Les forces américaines se seraient en effet servies de Starshield, la version militaire de Starlink, pour piloter des drones kamikazes.

Selon le «Washington Post», elles auraient toutefois opté pour une formule moins coûteuse, destinée à des opérations au sol. Une information qui aurait également suscité la frustration du milliardaire. Sollicité par le quotidien américain, Elon Musk n’a pas souhaité commenter ces révélations.

Nouvelle controverse après l’Ukraine

Ce n’est pas la première fois que l’utilisation militaire de Starlink fait parler d’elle. Fin octobre, le débit du service Internet par satellite a été réduit en Ukraine, probablement sur ordre direct d’Elon Musk. Le réseau joue pourtant un rôle essentiel pour l’armée ukrainienne, notamment pour assurer les communications entre les troupes et mener des opérations de reconnaissance sur le front.

Cette réduction du débit est survenue après plusieurs jours de tensions entre Washington et Kiev. Donald Trump avait notamment reproché à plusieurs reprises à son homologue ukrainien de prolonger inutilement la guerre contre la Russie.