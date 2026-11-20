Elon Musk a dilapidé près d’un demi-milliard de dollars lors de ces élections de mi-mandat américaines. Mais désormais, il dit ne pas se revendiquer MAGA. Trump le tacle.

Elon Musk regrette d'avoir versé des millions pour la campagne de Trump

Elon Musk regrette d'avoir versé des millions pour la campagne de Trump

En bref Elon Musk a dépensé près de 500 millions de dollars pour la campagne des républicains en vue des midterms

Les démocrates ont conquis les deux chambres du Congrès

Elon Musk affirme ne pas être MAGA; Trump met en garde contre tout écart

Daniel Kestenholz

Il est rare d’entendre Elon Musk se repentir. C’était pourtant le cas mercredi. «Les républicains ont manifestement subi une défaite écrasante lors de cette élection», a-t-il déclaré dans une vidéo au DealBook Summit du «New York Times». «Je me sens plutôt idiot d’avoir dépensé autant d’argent pour obtenir si peu en retour.» Il estime toutefois que, sans son argent, la situation aurait «peut-être été bien pire».

Le milliardaire a investi près d’un demi-milliard de dollars dans la campagne électorale des républicains. Une somme record: avant lui, aucun donateur individuel n'avait dépensé autant. Plus de 150 millions ont été versés à un groupe qui soutenait le candidat texan républicain Ken Paxton, lequel a finalement essuyé une défaite. Pour la première fois depuis 1988, les démocrates ont remporté un siège au Sénat au Texas; à l’échelle nationale, ils ont conquis les deux chambres du Congrès. «Si je pouvais remonter le temps, j’aurais probablement dépensé moins», a reconnu Elon Musk.

De «Dark MAGA» à «modéré»

Puis est venue la phrase qui a fait couler le plus d’encre: «Je ne suis pas MAGA.» Si MAGA signifie suivre aveuglément la politique des républicains, cela ne lui correspond certainement pas. Il serait «plutôt modéré sur le plan idéologique». Durant la campagne de 2024, il avait encore crié, coiffé d’un bonnet noir: «Je ne suis pas seulement MAGA, je suis Dark MAGA.»

Puis il a prononcé la phrase qui a fait couler le plus d’encre: «Je ne suis pas MAGA.» Autrement dit, il affirme ne pas adhérer aveuglément à la ligne politique des républicains. Il se décrit plutôt comme quelqu’un aux idées relativement modérées. Pourtant, pendant la campagne présidentielle de 2024, son discours était bien différent. Coiffé d’un bonnet noir, il avait alors lancé avec enthousiasme: «Je ne suis pas simplement MAGA, je suis 'Dark MAGA'.»

Donald Trump a réagi jeudi lors de son vol retour d'Asie. «MAGA signifie quelque chose de très précis pour moi», a-t-il déclaré à NBC News. «Et quand des gens s’en écartent, cela ne leur réussit pas très bien.» Il a toutefois qualifié Elon Musk «d’ami» aux «très bonnes intentions». A noter que l'entrepreneur l’avait accompagné aux Philippines et en Chine.

Les démocrates souhaitent désormais enquêter davantage sur les activités d’Elon Musk. Le sénateur Ruben Gallego, âgé de 46 ans, l'a fait savoir sur X en écrivant: «Tu recevras quand même une convocation.»