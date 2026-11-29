Au Parlement, la polémique fait rage autour de 40 antennes SpaceX en Valais. Parallèlement, l’administration fédérale achète des accès à Starlink... dans certains offices comme connexion principale.

En bref La Confédération achète des accès satellitaires Starlink et OneWeb pour renforcer sa résilience et la connectivité de ses 170 représentations à l’étranger

Ouvert à toute l’administration, ce service sera la connexion principale de certains sites, alors que le Conseil fédéral évoquait en août une solution de secours

Le projet de 40 antennes SpaceX à Loèche suscite des inquiétudes au Parlement sur la dépendance stratégique, que l’OFIT estime réduire en diversifiant les fournisseurs

Lino Schaeren

L’administration fédérale veut disposer d’un accès à internet depuis l’espace… et mise sur Elon Musk. C’est ce que révèle un appel d’offres publié le 20 novembre sur la plateforme Simap. Derrière l’intitulé technique «satellites LEO» se cachent des connexions de données à haut débit transitant par des satellites placés en orbite terrestre basse.

L’appel d’offres comprend deux lots: l’un pour l’opérateur européen OneWeb d’Eutelsat, l’autre pour Starlink, la constellation de satellites du groupe américain SpaceX, propriété d’Elon Musk. Or ce dernier continue d’étendre massivement ses activités en orbite. Mercredi encore, le régulateur américain FCC a autorisé SpaceX à déployer jusqu’à un million de satellites destinés à héberger des centres de calcul d’intelligence artificielle dans l’espace. Ceux-ci doivent notamment communiquer au moyen de liaisons optiques.

En octobre déjà, les limites d’un réseau contrôlé par un acteur privé avaient été mises en lumière en Ukraine. SpaceX avait restreint certains services Starlink, perturbant notamment des missions de drones au-delà de 160 km/h. Elon Musk a ensuite reconnu que SpaceX avait bien imposé des restrictions au service commercial Starlink.

C’est pourtant sur cette infrastructure que l’administration fédérale entend désormais s’appuyer. Et pas seulement à travers un office isolé: la Chancellerie fédérale, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) ainsi que le Département fédéral des affaires étrangères pilotent cet achat et en ont défini ensemble la répartition. Interrogée, la Chancellerie précise que cet accès sera désormais fourni par l’intermédiaire du «service standard de communication des données».

Soudain, une offre standard

A première vue, la mesure peut sembler anodine. Sa portée est pourtant importante. Les services standard regroupent les prestations informatiques gérées de manière centralisée par la Confédération pour l’ensemble de l’administration, de la messagerie à la gestion électronique des dossiers. L’internet par satellite devient ainsi une prestation à laquelle chaque office fédéral pourra recourir. Aucun service n’y sera obligé, mais ceux qui souhaiteront utiliser cet accès devront passer par ce canal.

Dans quel but? L’objectif premier est d’«accroître la résilience de l’administration fédérale», indique l’OFIT. Ces liaisons doivent également renforcer la connectivité des quelque 170 représentations suisses à l’étranger. Et un détail interpelle: sur les sites dépourvus d’une infrastructure terrestre suffisante, elles pourront servir de «connexion primaire».

Un projet qui fait polémique

Pendant que l’administration fédérale passe commande, le débat fait rage sous la Coupole. A Loèche (VS), SpaceX veut installer 40 antennes afin d’y créer l’une des plus grandes stations terrestres Starlink d’Europe. Le projet fait l’objet de plusieurs interventions parlementaires. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Badran demande que la concession d’essai ne soit pas prolongée, tandis que le conseiller aux Etats du Centre Fabio Regazzi a interpellé le gouvernement sur les enjeux de neutralité, de sécurité et de protection des infrastructures critiques.

Le Conseil fédéral n’y voyait alors aucun problème. Le 12 août, il répondait à Fabio Regazzi que ces antennes n’augmentaient pas sensiblement les risques sur le site et que les services fédéraux pourraient certes recourir à Starlink, mais uniquement afin de «disposer d’une alternative de communication en cas de défaillance des réseaux terrestres à la suite d’une catastrophe ou d’une crise».

Une simple solution de secours en cas d’urgence, assurait-on donc à l’époque. Un peu plus de trois mois plus tard, l’appel d’offres dessine pourtant un tableau différent: celui d’un service standard accessible à toute l’administration et pouvant même servir de connexion principale sur certains sites. La Chancellerie fédérale explique aujourd’hui que sa prise de position d’août avait été rédigée «alors que l’acquisition était encore en préparation» et qu’à l’avenir, l’accès sera «disponible en tout temps dans toute la Confédération».

Règles strictes en question

Une question centrale reste toutefois sans réponse: la Confédération a-t-elle évalué les risques liés à une dépendance envers un opérateur satellitaire unique? L’OFIT refuse de dire si une telle analyse a été menée. Il ne précise pas non plus où Starlink est déjà utilisé, se contentant d’indiquer que des liaisons satellitaires sont employées «ponctuellement», sans fournir davantage de détails pour des raisons de sécurité.

La Confédération s’est pourtant dotée de règles strictes. Depuis janvier, une directive contraignante de la Chancellerie fédérale sur la souveraineté numérique cite explicitement les réseaux satellitaires parmi les domaines dans lesquels l’administration doit veiller à conserver sa maîtrise technologique, afin d’«éviter ou de réduire de manière ciblée les dépendances envers des fournisseurs, des technologies ou des solutions propriétaires».

Berne estime néanmoins qu’aucune nouvelle dépendance ne se profile, bien au contraire. «Grâce à un accès supplémentaire aux données, l’administration fédérale renforce son indépendance», affirme l’OFIT. Selon lui, la répartition entre Starlink et OneWeb permet de diversifier les fournisseurs, chaque service fédéral pouvant choisir «selon ses besoins» entre les deux solutions. Reste à savoir si l’un des réseaux peut réellement se substituer à l’autre.

Montant de la facture inconnu

C’est précisément sur ce point qu’insiste Fabio Regazzi. Multiplier les canaux de transmission peut certes renforcer la résilience en cas de crise, reconnaît le conseiller aux Etats tessinois du Centre. «Dans le même temps, nous ne devons pas créer de nouvelle dépendance stratégique.»

La panne mondiale de Microsoft à la mi-novembre a rappelé les risques liés au fait de faire reposer des fonctions essentielles sur un seul acteur. Reste donc à savoir si Starlink et OneWeb peuvent réellement fonctionner indépendamment l’un de l’autre. Fabio Regazzi envisage désormais une nouvelle intervention parlementaire afin de déterminer qui conserverait le contrôle de cette infrastructure en cas de crise.

Le montant de la facture reste lui aussi inconnu: l’appel d’offres ne contient aucune estimation financière. Le nombre de terminaux et de sites dépendra des besoins effectifs, précise l’OFIT, et aucun volume minimal de commande n’est prévu. Le coût pour les contribuables restera donc inconnu jusqu’à l’adjudication des marchés.