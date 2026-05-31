Trump affirme que l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire

Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire, un des points de friction dans les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur guerre.

Alors que les deux pays semblaient, ces derniers jours, se rapprocher d'un accord, le «New York Times» a rapporté samedi que le président américain avait durci sa proposition et envoyé une nouvelle version du texte à Téhéran.

Dans une interview avec sa belle-file Lara Trump, enregistrée plus tôt cette semaine et diffusée samedi sur Fox News, le président a affirmé avoir reçu la garantie que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique, que ce soit en la fabriquant ou en l'achetant. «La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela, et c'était très intéressant», a affirmé Donald Trump.

«Ils avaient d'abord dit 'nous ne développerons pas d'arme nucléaire'. J'ai dit 'bon, que se passerait-il si vous achetiez une arme nucléaire?'. Maintenant, ils disent 'nous ne développerons pas, et n'achèterons d'aucune manière une arme», a-t-il poursuivi.

Source: AFP