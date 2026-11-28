La crise économique iranienne et les difficultés politiques de Benjamin Netanyahu pourraient-elles relancer la guerre dans le Golfe? Des analystes évoquent un risque d’escalade, malgré l’optimisme affiché par Donald Trump.

En bref Des spécialistes estiment que les mollahs sont presque contraints à l'escalade par les difficultés économiques dans le pays

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu n'est pas non plus intéressé par une paix prochaine

Aux Etats-Unis, les démocrates tentent d'empêcher Donald Trump de mener d'autres opérations militaires au Moyen-Orient

Samuel Schumacher

«Enfin, Donald Trump a réussi son changement de régime!» ironisaient les médias d’Etat iraniens après les élections américaines de mi-mandat. Une pique qui vise juste: le bouleversement politique n'a pas eu lieu à Téhéran, mais au Texas. Cette raillerie résume bien l'amertume du président américain. Après neuf mois de guerre, Donald Trump est en effet loin d'avoir atteint ses objectifs dans le golfe Persique.

A l'approche de Noël, le calme relatif de ces dernières semaines semble déjà compromis. Au Moyen-Orient, les ingrédients d'une nouvelle escalade sont réunis. Deux facteurs pourraient faire basculer la région dans une nouvelle flambée de violence avant même le réveillon. Et, pour une fois, Donald Trump n'en est pas le principal responsable.

Dans le golfe Persique, la situation est précaire. Sur terre, la population iranienne continue de subir la brutalité du régime. En mer, le blocus qui frappe les ports du pays, conjugué à une inflation galopante, fragilise encore davantage l'économie. Résultat: le régime peine à faire tourner un pays de 90 millions d'habitants.

De son côté, le détroit d'Ormuz est toujours paralysé. Avant la guerre, cette voie maritime stratégique voyait transiter près d'un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, les navires de guerre américains interceptent les pétroliers iraniens, tandis que les mines et les torpilles déployées par Téhéran font peser une menace permanente sur les autres bateaux qui tentent de franchir le détroit.

Téhéran presque contraint à l'escalade

La présence de navires de guerre américains chargés d'escorter les bateaux commerciaux n'a pas mis fin aux attaques. Selon le Centre d'information maritime JMIC, qui regroupe 47 pays, pas moins de 17 navires ont été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz au cours du seul mois de novembre. D'après l'observatoire «Hormuz Strait Monitor», sept navires seulement ont réussi à franchir le passage au cours des dernières 24 heures.

Le calme actuel cache-t-il une prochaine tempête militaire? Le scénario est loin d'être exclu. Et ce, alors même que près de trois quarts des Américains se disent opposés à la guerre, selon les derniers sondages. Au Congrès, les démocrates tentent également de freiner les instincts belliqueux de Donald Trump en bloquant le budget destiné à financer le conflit.

Reste à savoir combien de temps Washington pourra, ou voudra, poursuivre cette guerre, dont la facture dépassait déjà les 48 milliards de dollars à la mi-novembre. Dans une interview accordée au «New York Post», Donald Trump assure que les opérations sont financées jusqu'à fin janvier. Les démocrates, eux, réclament l'arrêt de tout financement de la campagne militaire contre les mollahs. D'ici à l'entrée en fonction du nouveau Congrès, Donald Trump conserve toutefois la possibilité de lancer de nouvelles frappes. Il a d'ailleurs récemment dépêché un troisième porte-avions au Moyen-Orient.

A Téhéran, le ton se veut aussi plus agressif. Le chef des négociateurs iraniens, Mohammad Bagher Ghalibaf, pose ses conditions à toute discussion sur une fin de la guerre: levée de l'ensemble des sanctions, déblocage des avoirs iraniens et fin du blocus maritime américain.

Ces derniers jours, l'armée iranienne a pris pour cible des systèmes de défense antiaérienne américains à Bahreïn. Une opération qui pourrait viser à affaiblir les capacités défensives des Etats-Unis en prévision d'une nouvelle salve de frappes iraniennes.

Les mollahs ont tiré une leçon dangereuse

Dans une récente analyse, l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) estime que la dégradation rapide de l'économie iranienne et la multiplication des manifestations pourraient pousser le régime à durcir à nouveau le conflit. Téhéran pourrait notamment chercher à briser par la force le blocus maritime imposé à ses ports.

L'expert de l'Iran Karim Sadjadpour, de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, tire un constat tout aussi préoccupant dans un essai publié récemment par le magazine «Foreign Affairs». Selon lui, le régime iranien a retenu une leçon dangereuse de ces neuf mois de guerre: «On obtient des concessions par la violence, pas par la négociation.» Après la brève accalmie de l'automne, Téhéran pourrait donc être particulièrement enclin à reprendre les hostilités contre son ennemi juré américain, à l'approche de l'hiver.

A cette équation déjà complexe s'ajoute le facteur israélien. Depuis les élections de fin octobre, les partis politiques se déchirent sur la composition du prochain gouvernement. Pour le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, les rapports de force sont défavorables. Son rival, Gadi Eisenkot, se rapproche progressivement de la majorité absolue de 61 sièges nécessaire à la formation d'une coalition. Dans ce contexte, Netanyahu pourrait avoir intérêt à provoquer une nouvelle escalade militaire pour prolonger son maintien au pouvoir.

Donald Trump soutient-il Israël?

Plusieurs analystes ont avancé cette hypothèse auprès de la chaîne Al-Jazeera. Selon ces derniers, Benjamin Netanyahu aurait déjà dépêché un émissaire à Washington à la mi-novembre pour alerter la Maison-Blanche sur un prétendu nouveau programme d'armes chimiques iranien. Une démarche qui pourrait viser à rallier une nouvelle fois Donald Trump à la cause israélienne face aux mollahs.

Mais le président américain a récemment infligé un sérieux revers à Israël en supprimant les quatre milliards de dollars d'aide militaire que Washington versait chaque année à son allié. De quoi laisser penser que Trump n'a plus vraiment envie de faire la guerre.

Ces derniers temps, il n'a cessé d'afficher son optimisme quant à l'issue des négociations. La guerre «pourrait être terminée à tout moment», a-t-il même déclaré au «New York Post». Contrairement à Benjamin Netanyahu et aux dirigeants iraniens, Donald Trump n'a pas besoin de s'accrocher au pouvoir en entretenant les tensions militaires. Il cherche plutôt à façonner son héritage politique. Endosser une nouvelle fois le rôle de grand négociateur et d'artisan de la paix pourrait ainsi bien davantage servir ses ambitions. Reste à savoir si cette volonté affichée de ramener la paix suffira à mettre fin au chaos qui règne au Moyen-Orient.