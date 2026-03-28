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Spéculations autour d'une intervention terrestre
L'armée américaine annonce l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie au Moyen-Orient

Un navire d’assaut amphibie américain a rejoint le Moyen-Orient avec 3500 Marines à son bord. Une arrivée qui intervient dans un contexte de spéculations sur un éventuel déploiement terrestre en Iran.
Publié: il y a 32 minutes
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AFP

Le navire américain d'assaut amphibie Tripoli est arrivé au Moyen-Orient, a annoncé samedi le commandement militaire des Etats-Unis pour cette zone (Centcom), au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien.

Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi dans la zone, selon un communiqué du Centcom sur X, qui précise que ce porte-hélicoptères est à la tête d'un groupe naval qui comprend «quelque 3500» marins et soldats du corps des Marines.

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Il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d'assaut amphibie, ajoute le communiqué, accompagné de quatre images. L'une d'entre elles montre le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Seahawk, ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35, capable de décoller et d'atterrir sur ces porte-hélicoptères.

Donald Trump entretient l'ambiguïté

L'arrivée du navire et de ce corps expéditionnaire de Marines intervient peu après les déclarations du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a estimé vendredi que les Etats-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs sur l'Iran sans passer par le déploiement de troupes au sol.

Mais Donald Trump entretient depuis plusieurs semaines une certaine ambiguïté sur cette possibilité, et plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours que le président américain envisageait d'envoyer prochainement au moins 10'000 militaires au Moyen-Orient.

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