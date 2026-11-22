Au moins trois personnes sont mortes et 36 autres sont portées disparues après l'incendie d'une usine de confiseries près de Jakarta, en Indonésie. Les flammes compliquent les recherches des secours.

Au moins trois morts et 36 disparus dans un violent incendie en Indonésie

Au moins trois morts et 36 disparus dans un violent incendie en Indonésie

Dans une usine de confiseries

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 3 personnes sont mortes et 36 personnes sont portées disparues après l'incendie d'une usine de confiseries située à l'ouest de la capitale indonésienne Jakarta, a annoncé dimanche un responsable des secours. «A ce stade, 36 personnes sont toujours recherchées», a indiqué dans un communiqué Rizky Dwianto, ajoutant que quatre personnes avaient été blessées.

Le feu s'est déclaré samedi après-midi dans une usine de l'entreprise de bonbons PT Fonua Agung Mulia, à une cinquantaine de kilomètres de Jakarta, d'après l'agence des secours.

Cause encore inconnue

Dans une publication sur Instagram dimanche, elle a précisé que la cause de l'incendie faisait encore l'objet d'une enquête. Rizky Dwianto a indiqué que le feu était encore actif à certains endroits dans la matinée, ce qui complique les recherches. Des images télévisées ont montré le site en proie aux flammes pendant la nuit, avec des portions de son toit effondrées.