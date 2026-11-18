Un Algérien de 24 ans a été placé en détention préventive à Zurich, soupçonné d'avoir déclenché l'incendie du centre fédéral d'asile le 9 novembre. Quatre personnes avaient été hospitalisées.

Un pensionnaire de 24 ans écroué après l'incendie du centre d'asile à Zurich

Un pensionnaire de 24 ans écroué après l'incendie du centre d'asile à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise a placé en détention préventive un Algérien de 24 ans soupçonné d'avoir mis le feu dans un dortoir du centre fédéral d'asile de Zurich, la semaine dernière. Un autre homme arrêté a été lavé de tout soupçon et remis en liberté.

Les faits remontent au 9 novembre. Le feu avait pris en fin d'après-midi dans un dortoir, entraînant l'évacuation de l'ensemble du bâtiment situé dans l'ouest de la ville. Les pompiers ont ensuite maîtrisé puis éteint les flammes dans la soirée. Une partie des personnes hébergées dans le centre a pu y retourner entretemps. Environ 160 personnes ont dû, en revanche, être placées ailleurs.

Quatre hospitalisations

Quatre personnes – trois collaborateurs et un pensionnaire du centre – avaient été hospitalisées avec des symptômes d'intoxication des voies respiratoires. La police avait arrêté dans la foulée l'Algérien hospitalisé et un Tunisien âgé de 22 ans.

Les soupçons contre le premier se sont confirmés alors qu'ils se sont dissipés au sujet du second, indique mercredi le Ministère public zurichois à Keystone-ATS. L'autorité d'enquête confirme une information révélée par l'Aargauer Zeitung.