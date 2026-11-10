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Deux suspects arrêtés
Incendie criminel dans un centre d'asile à Zurich

Un incendie suspect a ravagé un centre d'asile à Zurich lundi soir, forçant l'évacuation de 160 résidents. Deux hommes de 22 et 24 ans ont été interpellés. La piste criminelle est envisagée par la police.
Publié: il y a 1 minute
Le violent incendie dans un dortoir a forcé l'évacuation de cent soixante résidents du centre.
Photo: Imago / dieBildmanufaktur
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ATS Agence télégraphique suisse

L'incendie qui a endommagé, lundi soir, le centre fédéral pour requérants d'asile à Zurich pourrait être d'origine criminelle. La police n'exclut pas, du moins, cette piste. Elle a arrêté deux personnes.

Le feu avait pris vers 16h30 dans un dortoir, entraînant l'évacuation de l'ensemble du bâtiment situé dans l'ouest de la ville. Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu, mais les travaux d'extinction complète et de désenfumage ont duré quasiment jusqu'à minuit, écrit la police municipale mardi.

Intoxication respiratoire

Quatre personnes ont été hospitalisées. Elles présentaient des symptômes d'intoxication des voies respiratoires. Il s'agit d'un pensionnaire et de trois collaborateurs du centre. La police a interpellé le requérant d'asile hospitalisé, un Algérien de 24 ans, ainsi qu'un Tunisien de 22 ans. Elle n'exclut pas que le feu ait pu être bouté intentionnellement. L'enquête est en cours.

Une partie des personnes hébergées dans le centre a pu y retourner entretemps. Environ 160 personnes ont dû, en revanche, être placées ailleurs.

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