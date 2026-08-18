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Le séisme a fait 70 morts
Le nombre de blessés en Indonésie a décuplé en seulement 24 heures

Le séisme de magnitude 7,7 en Indonésie a fait 70 morts et 1100 blessés, selon les autorités. Plus de 40'000 personnes sont déplacées, et 12'000 habitations endommagées sur l’île de Flores.
Publié: 14:18 heures
Le bilan de la catastrophe fait désormais état de 1100 blessés.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le nombre de déplacés et de blessés par le puissant séisme qui a touché l'Indonésie samedi a considérablement augmenté, ont indiqué les services d'urgence mardi. Au moins 40'000 personnes se trouvent encore dans des abris temporaires.

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Le bilan des morts de ce tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé l'île de Flores, dans l'est du pays, est aussi en hausse, avec la confirmation de deux nouveaux décès, portant le total à 70. Plus de 40'000 personnes sont désormais recensées comme déplacées par le séisme. Le précédent bilan, annoncé lundi, faisait état de 12'800.

La catastrophe a fait en outre au moins 1100 blessés, soit dix fois plus que ce qui avait été communiqué la veille. Près de 12'000 habitations ont été endommagées dans plusieurs villes de Flores où, selon un porte-parole de la BNPB, de nombreux habitants refusent de rentrer chez eux, effrayés par les multiples répliques qui secouent l'île.

2100 répliques enregistrées

Plus de 2100 répliques ont été enregistrées depuis samedi, dont 70 d'une intensité suffisante pour être ressenties par la population, a-t-il expliqué. Au moins 100 tonnes de matériel de secours ont été acheminées vers l'île depuis samedi, selon la BNPB.

Le chef de la Police nationale, Listyo Sigit Prabowo, a pour sa part déclaré que la police avait aussi distribué près de 250 tonnes d'aide, comprenant de la nourriture, des médicaments, des vêtements, des générateurs et d'autres fournitures.

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