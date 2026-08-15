AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 6,9 a frappé samedi l'île indonésienne de Sumatra, a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), alors que ce pays d'Asie du Sud-Est a déjà été frappé quelques heures plus tôt par un tremblement de terre meurtrier.
L'épicentre de ce nouveau séisme a été localisé à Pematangsiantar, à 126 km au sud-est de la capitale de l'île, Medan, dans l'ouest de l'Indonésie. Au moins 38 personnes ont été tuées samedi matin dans un séisme de magnitude 7,7 dans l'est de l'Indonésie. Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu du Pacifique».
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