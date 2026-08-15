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Déjà 38 morts
Quelques heures après le séisme meurtrier, une nouvelle secousse frappe l'Indonésie

Samedi, l'Indonésie a subi un second séisme de magnitude 6,9 à Sumatra. Ce pays du Pacifique avait déjà été secoué par un puissant tremblement de terre ce matin, causant la mort d'au moins 38 personnes.
Publié: 14:11 heures
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Dernière mise à jour: 14:14 heures
Le premier séisme de magnitude 7,7 a causé la mort d'au moins 38 personnes.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé samedi l'île indonésienne de Sumatra, a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), alors que ce pays d'Asie du Sud-Est a déjà été frappé quelques heures plus tôt par un tremblement de terre meurtrier.

L'épicentre de ce nouveau séisme a été localisé à Pematangsiantar, à 126 km au sud-est de la capitale de l'île, Medan, dans l'ouest de l'Indonésie. Au moins 38 personnes ont été tuées samedi matin dans un séisme de magnitude 7,7 dans l'est de l'Indonésie. Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu du Pacifique».

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