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Un «seuil psychologique» a été atteint
La roupie indonésienne tombe à son plus bas niveau face au dollar

La roupie indonésienne a chuté ce jeudi matin à un plus bas historique face au dollar américain, franchissant le seuil des 18'000 pour un dollar. Pour un économiste, un taux de change sous la barre des 18'000 roupies pour un dollar constitue un «seuil psychologique».
Publié: il y a 16 minutes
La roupie indonésienne a atteint jeudi son plus bas niveau historique face au dollar.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

La roupie indonésienne est tombée jeudi matin à son plus bas niveau historique face au dollar américain, franchissant le seuil psychologique des 18'000 roupies pour un dollar. La devise indonésienne s'échangeait à 18'028 roupies pour un dollar, malgré les mesures prises par la banque centrale pour soutenir une monnaie chancelante.

Pour l'économiste en chef de Permata Bank, Josua Pardede, un taux de change sous la barre des 18'000 roupies pour un dollar constitue un «seuil psychologique». La roupie figure parmi les devises les plus malmenées d'Asie du Sud-Est depuis l'attaque des Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février, qui a déclenché un conflit régional et fait grimper les prix mondiaux du pétrole.

Une demande de dollars en forte hausse

Cet affaiblissement de la roupie a été alimenté par une demande accrue de dollars due à la flambée des prix du pétrole et à la réduction de l'excédent commercial, a ajouté Josua Pardede. L'Indonésie est un importateur net de pétrole et subit les pressions de la hausse des prix du brut, alors même que le gouvernement insiste pour maintenir inchangés les prix subventionnés des carburants, ce qui pèse de ce fait sur les finances publiques.

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«L'offre de dollars provenant du commerce de marchandises diminue, tandis que les besoins en dollars pour les importations d'énergie, les matières premières, les dividendes, les paiements de la dette extérieure et les besoins saisonniers restent importants», a-t-il ajouté. «C'est pourquoi la hausse du taux directeur et l'intervention de la banque centrale (Bank Indonesia) ne suffisent pas à inverser la dépréciation de la roupie», a-t-il encore analysé.

Le 20 mai, la banque centrale d'Indonésie a relevé son taux directeur de 0,5 point à 5,25%, invoquant «une volatilité mondiale accrue causée par la guerre au Moyen-Orient». La banque centrale continue d'utiliser «tous les instruments de politique monétaire disponibles» pour «maintenir une liquidité suffisante en devises étrangères», a déclaré mercredi le porte-parole de la BI, Ramdan Denny Prakoso.

La banque centrale a également durci les règles relatives aux achats de dollars. Depuis mai, les acheteurs de plus de 25'000 dollars par mois doivent justifier leur besoin en devises. Ce seuil avait été abaissé de 100'000 à 50'000 dollars en avril.

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