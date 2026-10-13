Un quinquagénaire sous bracelet électronique a été arrêté mardi après une attaque au couteau dans un supermarché d’Incheon, en Corée du Sud. Huit personnes ont été touchées, dont une jeune femme en arrêt cardiaque.

Une attaque au couteau en Corée du Sud fait huit blessés dont une victime entre la vie et la mort

Une attaque au couteau en Corée du Sud fait huit blessés dont une victime entre la vie et la mort

L'agresseur avait poignardé son ex-femme en 2015

AFP Agence France-Presse

Un homme portant un bracelet électronique a été arrêté mardi après une attaque au couteau dans un supermarché d'Incheon, en Corée du Sud, qui a fait plusieurs blessés dont une femme qui se trouve entre la vie et la mort, ont indiqué les autorités à l'AFP.

Peu après les faits, «une femme d'une vingtaine d'années» a été déclarée «en arrêt cardiaque, et sept autres personnes» signalées «blessées», selon un responsable des pompiers d'Incheon à l'AFP.

Des images de vidéosurveillance montrent le suspect traverser une salle en courant, des armes attachées à ses deux mains. Plus de dix couteaux ont été retrouvés dans son sac, selon l'agence de presse sud-coréenne Newsis.

L'homme a été maîtrisé par le personnel et des clients, qui ont utilisé des plateaux et des chaises, selon des témoignages rapportés par les médias locaux.

La Corée du Sud est généralement considérée comme un pays sûr, avec un taux d'homicides de 1,3 pour 100.000 habitants en 2021, selon les statistiques officielles, ce qui est bien inférieur à la moyenne d'environ six pour 100.000.

L'agresseur a des antécédents

L'agresseur présumé, âgé d'une cinquantaine d'années, avait déjà passé quatre ans en prison pour tentative de meurtre après avoir poignardé à plusieurs reprises son ex-femme en 2015 alors qu'elle refusait de se réconcilier avec lui, ont indiqué des responsables à l'AFP.

Une fois sorti de prison, il devait porter un bracelet électronique pendant dix ans et avait interdiction de quitter son domicile entre minuit et 06H00.

«Nous présentons nos plus plates excuses pour avoir suscité une vive inquiétude au sein de la population suite à l'agression au couteau survenue aujourd'hui à Incheon, impliquant un individu soumis à une surveillance électronique», a déclaré le ministère de la Justice mardi dans un communiqué.

Selon le ministère, le suspect suivait un traitement contre l'alcoolisme et bénéficiait d'un accompagnement psychologique. Il avait récemment fait l'objet d'une interpellation pour possession présumée d'une arme.

Avant l'attaque de mardi, le suspect avait rencontré son conseiller en toxicomanie puis avait déjeuné avec son agent de probation.