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Un enseignant également touché
Un principal de collège français blessé par balle, un jeune interpellé

Un principal et un enseignant ont été blessés lundi par des tirs de fusil de chasse dans un collège d’Aubagne, près de Marseille. Un adolescent de 14 ans a été interpellé.
Publié: il y a 6 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le principal du collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a été blessé par balles lundi et un jeune de 14 ans a été interpellé, a-t-on appris de source policière, précisant que le pronostic vital de la victime n'était pas engagé.

Le chef d'établissement a été touché par un tir de fusil de chasse de calibre 12, a précisé la même source qui ajoute qu'un membre du corps enseignant a également été touché. Le parquet de Marseille a confirmé à l'AFP une interpellation. Le contexte des tirs n'a pas été précisé.

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