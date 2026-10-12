Un principal et un enseignant ont été blessés lundi par des tirs de fusil de chasse dans un collège d’Aubagne, près de Marseille. Un adolescent de 14 ans a été interpellé.

AFP Agence France-Presse

Le principal du collège Joseph-Lakanal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a été blessé par balles lundi et un jeune de 14 ans a été interpellé, a-t-on appris de source policière, précisant que le pronostic vital de la victime n'était pas engagé.

Le chef d'établissement a été touché par un tir de fusil de chasse de calibre 12, a précisé la même source qui ajoute qu'un membre du corps enseignant a également été touché. Le parquet de Marseille a confirmé à l'AFP une interpellation. Le contexte des tirs n'a pas été précisé.