Un Ukrainien de 21 ans a été arrêté en Pologne, soupçonné d’avoir préparé une attaque au couteau contre une personne prise au hasard dans le cadre du défi en ligne «vendredi sanglant».

Un Ukrainien arrêté pour un projet d’attaque au couteau en Pologne

Un Ukrainien arrêté pour un projet d’attaque au couteau en Pologne

AFP Agence France-Presse

Un Ukrainien de 21 ans a été arrêté en Pologne, soupçonné de «préparer un meurtre motivé par le racisme» et d'avoir planifié une attaque au couteau pour un défi en ligne connu sous le nom de «vendredi sanglant», ont annoncé lundi les autorités judiciaires polonaises.

Son arrestation est le dernier épisode d'une série d'incidents violents en Pologne, qui a connu la semaine dernière trois attaques au couteau en l'espace de quatre jours et lors de laquelle une tentative présumée d'assassinat contre le Premier ministre Donald Tusk et le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a été signalée dimanche.

Propos approuvant «des crimes à caractère raciste»

Yaroslav F. - dont le nom de famille n'a pas été divulgué en vertu de la loi polonaise sur la protection de la vie privée - «est soupçonné d'avoir préparé le meurtre d'une personne rencontrée au hasard à l'aide d'un couteau, motivé par la haine raciale et le désir de participer au défi en ligne vendredi sanglant», a indiqué le parquet de Lublin dans un communiqué.

Le mis en cause encourt jusqu'à 15 ans de prison pour «préparation de meurtre (...) pour des motifs découlant d'une haine fondée sur des différences raciales». L'enquête avait été ouverte à la suite d'un signalement effectué par l'Université catholique Jean-Paul II de Lublin, où le suspect était étudiant, selon le parquet.

L'université a relevé des «signaux alarmants» émanant du suspect, parmi lesquels des propos approuvant «la commission de crimes, y compris à caractère raciste» en cours, ainsi que l'expression «d'une intention directe de priver des personnes prises au hasard de leur vie» dans le cadre du défi «vendredi sanglant».

Série d'attaques au couteau

Cet individu, interpellé alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi pour une application de covoiturage, aurait également encouragé une étudiante de l'université à participer à ces activités.

L'analyse de ses téléphones et de son ordinateur portable montre qu'il a recherché en ligne des «contenus liés à la torture» et qu'il a visionné des «contenus particulièrement violents» sur Telegram.

Alors que les attaques au couteau étaient considérées comme relativement rares en Pologne, une série récente d'incidents très médiatisés a placé le pays en état d'alerte. Donald Tusk a dénoncé les récentes attaques au couteau dans les écoles comme un «culte de la violence», la semaine dernière.