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Incendie majeur au Portugal
Un millier de pompiers luttent toujours contre les flammes

Un incendie ravage le nord du Portugal depuis jeudi, détruisant plus de 10'000 hectares. Plus de 1'100 pompiers et des renforts espagnols luttent contre les flammes. Neuf blessés sont déjà signalés, dont deux grièvement touchés.
Publié: 17:44 heures
Un incendie ravage le nord du Portugal depuis jeudi, détruisant plus de 10'000 hectares.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Plus d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés samedi dans le nord du Portugal pour tenter de maîtriser un feu de forêt qui a ravagé depuis jeudi plus de 10'000 hectares de végétation et fait au moins neuf blessés, selon les services de secours.

Selon des données fournies par l'Autorité nationale de portection civile, plus de 1100 pompiers tentaient de maîtriser les flammes, avec le soutien de quelque 380 véhicules et huit avions ou hélicoptères.

Une unité militaire espagnole était également à pied d'oeuvre, en réponse à la demande adressée la veille par le gouvernement portugais, qui a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir ces renforts, ainsi que des avions bombardiers d'eau supplémentaires.

Selon un bilan fourni vendredi soir par la protection civile portugaise, l'incendie qui s'est déclaré dans la commune de Vouzela, dans le district de Viseu, a brûlé une surface estimée à quelque 10'000 hectares.

Deux blessés dont deux civils

Frappé par une intense vague de chaleur, le Portugal connaît également ses premiers feux de forêt majeurs de l'été, qui ont fait neuf blessés dont deux civils qui se trouvaient en état grave. L'un d'eux a souffert de brûlures et l'autre a été victime d'une chute, ont précisé les services de secours. Samedi en début d'après-midi, le foyer de Vouzela, qui a entre-temps atteint des communes voisines de la région d'Aveiro, était le seul incendie majeur signalé par la protection civile.

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En raison d'un temps «très chaud et sec», avec des températures qui pourront atteindre localement 44°C, l'agence météorologique portugaise a placé samedi en vigilance rouge 13 des 18 districts du territoire continental portugais. Ce niveau d'alerte maximale sera maintenu dimanche dans sept régions du centre et du sud du pays.

Flagellé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par la mémoire des incendies de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts. La péninsule ibérique est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, responsable des vagues de chaleur plus fréquentes et de sécheresses prolongées, et le Portugal a connu l'an dernier son été le plus chaud depuis 1931.


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