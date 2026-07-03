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Mécanisme de protection civile activé
En proie aux feux de forêt, le Portugal appelle ses voisins à l'aide

Le Portugal active l'aide européenne et sollicite l'Espagne et le Maroc pour combattre plusieurs incendies. Une vague de chaleur avec des pics à 44°C menace 12 districts, placés en alerte rouge.
Publié: 18:34 heures
Un feu de forêt qui fait rage dans le nord du Portugal depuis la nuit de mercredi à jeudi a fait quatre blessés
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Frappé par une intense vague de chaleur, le Portugal a décidé vendredi d'activer le mécanisme européen de protection civile, ainsi que ses accords bilatéraux avec l'Espagne voisine et le Maroc, afin d'obtenir des renforts pour lutter contre plusieurs feux de forêt.

«Nous avons décidé, à ce stade, d'activer le mécanisme européen de protection civile ainsi que les accords bilatéraux avec l'Espagne et avec le Maroc. Non pas parce que nos capacités seraient déjà épuisées, mais parce que, dans la situation actuelle, l'ensemble de notre territoire est exposé à un risque très élevé», a déclaré le Premier ministre Luis Montenegro, à l'issue d'un conseil des ministres.

Quatres autres foyers

Un feu de forêt qui fait rage dans le nord du Portugal depuis la nuit de mercredi à jeudi a fait quatre blessés, au troisième jour d'une intense vague de chaleur. «Il y a trois pompiers blessés légèrement et un civil blessé grièvement, avec des brûlures», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'Autorité nationale de protection civile. L'incendie qui s'est déclaré aux premières heures de jeudi dans la commune de Vouzela, dans le district de Viseu, a mobilisé vendredi environ un millier de pompiers, soutenus par quelque 300 véhicules et huit avions ou hélicoptères.

Quatre autres foyers moins importants étaient alors combattus par au moins une centaine de pompiers chacun. En raison d'un temps «très chaud et sec», avec des températures qui pourront atteindre les 44°C par endroits, l'agence météorologique portugaise a placé en vigilance rouge 12 des 18 districts du territoire continental portugais. Ce niveau d'alerte maximale sera maintenu samedi et dimanche dans une dizaine de régions. Frappé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par les incendies meurtriers qui avaient fait plus d'une centaine de morts en 2017.

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