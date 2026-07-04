Un incendie près de la Costa Brava a ravagé 2200 hectares depuis vendredi. Environ 400 pompiers luttent contre les flammes pour protéger la population, encore confinée dans sept communes, selon les autorités catalanes.

Un terrible feu de forêt ravage la Costa Brava en Espagne

Un terrible feu de forêt ravage la Costa Brava en Espagne

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui s'est déclaré vendredi matin près de la touristique Costa Brava, dans le nord-est de l'Espagne, est partiellement maîtrisé samedi mais a déjà réduit en fumée 2200 hectares de cette zone du littoral catalan, sans faire de blessés, selon les pompiers.

«Les pompiers ont stabilisé pendant la nuit près de 70% du flanc droit de l'incendie et maintiennent l'objectif de le consolider avant le changement de vent prévu pour ce midi», ont indiqué les soldats du feu catalans dans un communiqué publié samedi matin. «L'incendie, probablement dû à une négligence, a affecté environ 2.200 hectares de végétation essentiellement forestière», ont-ils précisé, ajoutant que «le confinement (était) maintenu dans les (sept) communes concernées».

400 pompiers au front

Le feu est parti vendredi près de la commune de La Bisbal d'Empordà, à proximité de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. «La population est appelée à éviter tout déplacement dans la zone», expliquent encore les pompiers.

Environ 400 pompiers, dont dix équipes aériennes, sont à pied d'oeuvre pour tenter de venir à bout de ce foyer. Selon le chef des pompiers catalans, David Borrell, «la priorité reste la protection de la population». «Lorsque les citoyens restent confinés, ils sont plus en sécurité» et «toute personne qui se trouverait dehors s'expose à un risque inutile», a-t-il insisté.

Le président de la région Catalogne doit se rendre sur place samedi dans la matinée. Située en première ligne du changement climatique en Europe, l'Espagne a vécu l'été dernier «les pires incendies de son histoire récente», avait rappelé en mai le Premier ministre Pedro Sánchez, avec 393'000 hectares ravagés par les flammes selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Dans ces incendies, plus de 8000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.