Un incendie dévastateur à Vouzela, dans le nord du Portugal, a fait quatre blessés, dont un civil grièvement atteint. Plus de 900 pompiers luttent contre les flammes, alors que le pays fait face à une chaleur extrême.

Quatre blessés dans un terrible feu de forêt au Portugal

Quatre blessés dans un terrible feu de forêt au Portugal

AFP Agence France-Presse

Un feu de forêt qui fait rage dans le nord du Portugal depuis la nuit de mercredi à jeudi a fait quatre blessés, ont annoncé les services de secours vendredi, au troisième jour d'une intense vague de chaleur. «Il y a trois pompiers blessés légèrement et un civil blessé grièvement, avec des brûlures», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'Autorité nationale de protection civile.

L'incendie qui s'est déclaré aux premières heures de jeudi dans la commune de Vouzela, dans le district de Viseu, mobilisait vendredi matin plus de 900 pompiers, soutenus par près de 300 véhicules et huit avions ou hélicoptères. Trois autres foyers moins importants, également dans le nord du pays ibérique, étaient combattus par près de 300 pompiers au total.

Une météo caniculaire

En raison d'un temps «très chaud et sec», avec des températures qui pourront atteindre les 44°C par endroits, l'agence météorologique portugaise a placé en alerte rouge 12 des 18 districts du territoire continental portugais. Ce niveau d'alerte maximale sera maintenu samedi et dimanche dans une dizaine de régions.

Face au risque de feux de forêt, le gouvernement a décrété une «situation d'alerte», en vigueur entre jeudi et lundi, qui permet aux autorités de restreindre l'accès aux zones de forêt ou d'interdire l'accès l'usage de certaines machines en milieu rural, afin de limiter le nombre de départs d'incendie.

«Nous pouvons parler ici d'une poudrière. (...) Il y a des comportements que nous devons vraiment interdire», a expliqué jeudi le ministre de l'Intérieur Luis Neves. «Les petits moments de négligence provoquent de grandes catastrophes», a-t-il souligné. Frappé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par les incendies meurtriers qui avaient fait plus d'une centaine de morts en 2017.