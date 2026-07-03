DE
FR

900 pompiers sur le front
Quatre blessés dans un terrible feu de forêt au Portugal

Un incendie dévastateur à Vouzela, dans le nord du Portugal, a fait quatre blessés, dont un civil grièvement atteint. Plus de 900 pompiers luttent contre les flammes, alors que le pays fait face à une chaleur extrême.
Publié: il y a 42 minutes
Un incendie fait rage dans le nord du Portugal en pleine canicule.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un feu de forêt qui fait rage dans le nord du Portugal depuis la nuit de mercredi à jeudi a fait quatre blessés, ont annoncé les services de secours vendredi, au troisième jour d'une intense vague de chaleur. «Il y a trois pompiers blessés légèrement et un civil blessé grièvement, avec des brûlures», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'Autorité nationale de protection civile.

L'incendie qui s'est déclaré aux premières heures de jeudi dans la commune de Vouzela, dans le district de Viseu, mobilisait vendredi matin plus de 900 pompiers, soutenus par près de 300 véhicules et huit avions ou hélicoptères. Trois autres foyers moins importants, également dans le nord du pays ibérique, étaient combattus par près de 300 pompiers au total.

Une météo caniculaire

En raison d'un temps «très chaud et sec», avec des températures qui pourront atteindre les 44°C par endroits, l'agence météorologique portugaise a placé en alerte rouge 12 des 18 districts du territoire continental portugais. Ce niveau d'alerte maximale sera maintenu samedi et dimanche dans une dizaine de régions.

A lire aussi
Un feu de forêt a brûlé près de 100 hectares en France
La canicule fait des ravages
Un feu de forêt a brûlé près de 100 hectares en France
Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter
Danger extrême en Valais
Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter

Face au risque de feux de forêt, le gouvernement a décrété une «situation d'alerte», en vigueur entre jeudi et lundi, qui permet aux autorités de restreindre l'accès aux zones de forêt ou d'interdire l'accès l'usage de certaines machines en milieu rural, afin de limiter le nombre de départs d'incendie.

«Nous pouvons parler ici d'une poudrière. (...) Il y a des comportements que nous devons vraiment interdire», a expliqué jeudi le ministre de l'Intérieur Luis Neves. «Les petits moments de négligence provoquent de grandes catastrophes», a-t-il souligné. Frappé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par les incendies meurtriers qui avaient fait plus d'une centaine de morts en 2017.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus