DE
FR

Loi martiale ratée en 2024
L'ancien président sud-coréen Yoon voit tous ses recours rejetés

La Cour suprême de Corée du Sud a confirmé jeudi la peine de sept ans de prison pour l'ex-président Yoon Suk Yeol, liée à sa tentative ratée de loi martiale en 2024.
Publié: 07:43 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Yoon Suk Yeol a été condamné pour des faits liés à sa déclaration ratée de loi martiale en 2024.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Cour suprême de Corée du Sud a confirmé jeudi la condamnation à sept ans de prison de l'ancien président Yoon Suk Yeol pour des faits liés à sa déclaration ratée de loi martiale en 2024 et aux conséquences chaotiques qui en ont découlé.

A lire aussi
Un ex-ministre de la Justice sud-coréen prend 25 ans de prison
Loi martiale avortée en 2024
Un ex-ministre de la Justice sud-coréen prend 25 ans de prison
L'ex-président sud-coréen Yoon condamné à 30 ans de prison
Pour avoir provoqué Pyongyang
L'ex-président sud-coréen Yoon condamné à 30 ans de prison

Yoon Suk Yeol est accusé d'avoir entravé les délibérations du Conseil des ministres et utilisé des signatures falsifiées du Premier ministre avant de déclarer la loi martiale, ainsi que d'avoir eu recours à des agents de sécurité présidentiels pour empêcher sa propre arrestation après que les députés aient annulé la déclaration.

Condamné à cinq ans d'emprisonnement en janvier, la peine a été alourdie ensuite à sept ans de prison en appel en avril pour entrave à la justice. Le parquet avait requis une peine de dix ans de prison. Le parquet ainsi que la défense de Yoon Suk Yeol ont formé un pourvoi devant la Cour Suprême, dont les décisions sont sans appel.

«Un profond regret»

«Tous les recours sont rejetés», a déclaré un juge de la Cour suprême lors d'un arrêt diffusé à la télévision, confirmant ainsi la peine précédemment prononcée par une cour d'appel. Les avocats de Yoon Suk Yeol ont exprimé leur «profond regret», accusant la Cour d'avoir statué sur l'affaire «sans délibération suffisante». Ils ont l'intention de contester cette décision pour des motifs constitutionnels et ont déclaré qu'ils déposeraient une plainte.

L'ancien président destitué en avril 2025 et déjà incarcéré, a par ailleurs fait appel d'une autre condamnation, cette fois à perpétuité, affirmant avoir agi «pour le seul bien de la nation». Yoon Suk Yeol est accusé d'avoir entravé les délibérations du Conseil des ministres et utilisé des signatures falsifiées du Premier ministre avant de déclarer la loi martiale, ainsi que d'avoir eu recours à des agents de sécurité présidentiels pour empêcher sa propre arrestation après que les députés aient annulé la déclaration.

Condamné à cinq ans d'emprisonnement en janvier, la peine a été alourdie ensuite à sept ans de prison en appel en avril pour entrave à la justice. Le parquet avait requis une peine de dix ans de prison. Le parquet ainsi que la défense de Yoon Suk Yeol ont formé un pourvoi devant la Cour Suprême, dont les décisions sont sans appel.

«Tous les recours sont rejetés», a déclaré un juge de la Cour suprême lors d'un arrêt diffusé à la télévision, confirmant ainsi la peine précédemment prononcée par une cour d'appel. Les avocats de Yoon Suk Yeol ont exprimé leur «profond regret», accusant la Cour d'avoir statué sur l'affaire «sans délibération suffisante». Ils ont l'intention de contester cette décision pour des motifs constitutionnels et ont déclaré qu'ils déposeraient une plainte. L'ancien président destitué en avril 2025 et déjà incarcéré, a par ailleurs fait appel d'une autre condamnation, cette fois à perpétuité, affirmant avoir agi «pour le seul bien de la nation».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus