La Corée du Sud va investir plus de 1000 milliards d'euros dans l'IA. Une enveloppe qui servira à construire des usines de semi-conducteurs et des data-centers.

La Corée du Sud annonce un plan colossal d'investissements dans l'IA

La Corée du Sud annonce un plan colossal d'investissements dans l'IA

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé lundi un plan colossal, équivalant à plus de 1000 milliards d'euros au total sur dix ans, pour construire des usines de semi-conducteurs et des data-centers pour l'intelligence artificielle (IA).

Un premier projet, d'un montant de 800'000 milliards de wons (455 milliards d'euros), comprendra quatre usines de semi-conducteurs, dont deux construites par le géant Samsung Electronics et les deux autres par son concurrent SK hynix, et d'autres infrastructures, a déclaré le ministre de l'Industrie, Kim Jung-kwan.

Troisième annonce en moins d'un an

Un autre projet, d'un montant total de 1000 millions de milliards de wons (568 milliards d'euros), vise à construire d'ici 2035 de nouveaux centres de données dédiés à l'IA pour porter la capacité totale du pays à 10 gigawatts (GW), a annoncé au cours de la même conférence de presse le ministre des Sciences, Bae Kyung-hoon.

Il s'agit du troisième méga-investissement dans l'IA annoncé en Corée du Sud en moins d'un an, et de loin le plus important. Il dépasse de loin les 450'000 milliards de wons promis par Samsung et les 125'000 milliards de wons annoncés par Hyundai Motor fin 2025. «Grâce à cela, nous conserverons une position de leader écrasante sur le marché et un avantage technologique décisif dans le secteur des semi-conducteurs de mémoire», a affirméKim Jung-kwan.