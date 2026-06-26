Samsung et le gouvernement sud-coréen dévoileront lundi un plan d'investissement historique de 650 milliards de dollars pour renforcer l'industrie des semi-conducteurs et soutenir la croissance de l'intelligence artificielle dans le pays.

AFP Agence France-Presse

Le géant sud-coréen Samsung devrait annoncer la semaine prochaine un plan d'investissement national d'un montant record de près de 650 milliards de dollars, misant massivement sur la demande de puces liée à l'intelligence artificielle (IA), selon des médias sud-coréens.

Ce plan d'un million de milliards de wons, qui sera annoncé conjointement par le géant technologique et le gouvernement, s'inscrit dans le cadre du programme du président sud-coréen Lee Jae Myung visant à développer les régions situées en dehors de la capitale Séoul.

Une grande rivalité

Lee Jae Myung tiendra lundi un point presse sur ce «grand projet national», au cours duquel Samsung dévoilera d'importants plans d'investissement à long terme, précisent les médias. SK Hynix, rival de Samsung, devrait également annoncer ses plans lors du même événement.

Les deux entreprises comptent parmi les principaux producteurs de puces mémoire de pointe utilisées dans les centres de données qui entraînent et font fonctionner les outils d'IA, tels que les agents conversationnels et les générateurs d'images. Le boom de l'IA a fait monter en flèche les bénéfices et le cours des actions de ces entreprises, Samsung ayant récemment conclu un accord de primes avec son syndicat de travailleurs afin d'éviter une grève majeure. Le plan d'investissement de Samsung devrait inclure environ 300 milliards de wons (195 milliards de dollars) destinés à la construction d'un nouveau complexe dédié aux semi-conducteurs dans le sud-ouest de la Corée du Sud.

Selon le Maeil Business Newspaper, quelque 60 milliards de wons (près de 39 milliards de dollars) seraient probablement alloués à six usines de fabrication de puces à Yongin (au sud de Séoul), et plus de 350 milliards de wons (près de 227 milliards de dollars) à des infrastructures pour l'intelligence artificielle, notamment des centres de données.

Un plan sur dix ans

Ce plan de dépenses sur dix ans constituerait le plus important engagement d'investissement jamais annoncé par une entreprise sud-coréenne. Selon la presse, le président sud-coréen a rencontré cette semaine à Séoul le président de Samsung Lee Jae-yong pour discuter d'investissements dans le secteur des semi-conducteurs, et a également rencontré la semaine dernière le président du groupe SK, Chey Tae-won.

Au premier trimestre 2026, Samsung Electronics a multiplié par six son bénéfice net sur un an, à 27 milliards d'euros. Kim Yong-beom, secrétaire de la présidence sud-coréenne, a déclaré mercredi que les discussions sur le projet de semi-conducteurs prévu à Yongin en étaient à leur phase finale. «Une fois que tout sera confirmé, nous prévoyons de réunir les entreprises et les ministères concernés afin d'expliquer le projet au public sans délai», a-t-il indiqué.