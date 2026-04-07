DE
FR

Près de 38 milliards de dollars
Samsung Electronics prévoit un bénéfice d'exploitation record au 1er trimestre

Samsung Electronics prévoit un bénéfice record au premier trimestre 2026, porté par l'IA. Son profit bondit fortement sur un an, avec un chiffre d'affaires aussi en nette hausse.
Publié: 03:02 heures
Samsung Electronics prévoit un bénéfice record au premier trimestre 2026. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mardi qu'il prévoyait un bénéfice d'exploitation record d'environ 57'200 milliards de wons (37,9 milliards de dollars) au premier trimestre 2026, grâce aux ventes soutenues de ses interfaces mémoire de pointe essentielles pour l'intelligence artificielle (IA). Selon un document réglementaire, ce bénéfice d'exploitation pour la période de janvier à mars suppose un bond de 755% sur un an, pour un chiffre d'affaires en hausse de 68% à 133'000 milliards de wons.

Samsung s'est imposé comme un acteur clé, aux côtés de son compatriote sud-coréen SK Hynix, dans le domaine des puces hautement performantes dont la demande explose en raison de la course effrénée pour suivre les évolutions de l'intelligence artificielle. «Samsung Electronics a enregistré ses meilleurs résultats jamais réalisés, grâce à la hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices de sa division Device Solutions (DS), spécialisée dans les mémoires», a déclaré un porte-parole de Samsung.

Il a ajouté que les bonnes performances de l'électroménager et des smartphones avaient contribué à stimuler les bénéfices. Compte tenu de la demande croissante en puces mémoire, Samsung devrait afficher des «résultats encore meilleurs» dans les mois à venir, a prédit à l'AFP l'analyste Ryu Hyung-keun, de Daishin Securities.

Dopé par l'essor de l'IA

«Etant donné la forte hausse des prix des puces mémoire, ses marges bénéficiaires devraient encore s'améliorer d'ici la fin de l'année», a-t-il estimé. Les mémoires à large bande passante de Samsung, utilisées dans les accélérateurs d'IA et les centres de données, ont fait l'objet de commandes solides de la part de grandes entreprises technologiques, ce qui a contribué à faire grimper les prix et à soutenir la reprise du cycle des semi-conducteurs.

A lire aussi
La Bourse de Séoul en chute, retour des craintes de bulle de l'IA
Le Kospi chute de 5,6%
La Bourse de Séoul en chute, retour des craintes de bulle de l'IA
Le bénéfice net de Samsung a bondi d'un tiers en 2025
Stimulé par l'IA
Le bénéfice net de Samsung a bondi d'un tiers en 2025

Ce phénomène fait également grimper les prix des puces moins avancées utilisées dans l'électronique grand public, ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils dans le monde entier. Dopées par l'essor de l'IA, les actions de Samsung Electronics ont plus que triplé de valeur depuis un an.

Le conglomérat sud-coréen n'a pas fourni de ventilation précise des résultats de ses différentes divisions, telles que celles dédiées aux semi-conducteurs et aux appareils mobiles. L'entreprise publiera ses résultats trimestriels définitifs fin avril.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus