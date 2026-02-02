DE
Le Kospi chute de 5,6%
La Bourse de Séoul en chute, retour des craintes de bulle de l'IA

La Bourse de Séoul chute fortement dans un mouvement de repli des marchés asiatiques. Le Kospi perd 5,6%, plombé par Samsung et SK hynix sur fond de craintes liées à l’IA.
Publié: 07:07 heures
La Bourse de Séoul chute lourdement lundi, emportée par un mouvement de recul général des marchés asiatiques et des matières premières, accentué par le retour de craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle. Vers 04H30 GMT, l'indice Kospi de la place sud-coréenne reculait de 5,6% à 4933,58 points, lesté par les poids lourds de la tech Samsung (-4%) et SK hynix (-8%).

L'ensemble des Bourses asiatiques ont entamé la semaine dans le rouge tandis que les cours des métaux précieux comme l'or et l'argent plongeaient lourdement, en réaction au choix de Donald Trump de désigner Kevin Warsh comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed). Le quinquagénaire, qui a déjà siégé au Conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011, est perçu par les investisseurs comme rétif aux taux bas.

Les craintes de bulle de l'IA ont par ailleurs été relancées la semaine dernière par l'annonce par Microsoft d'une forte hausse de ses investissements dans les infrastructures pour cette technologie. Pendant le week-end, le Wall Street Journal a fait état de doutes sur la mise en application concrète du méga-accord d'investissement de Nvidia dans OpenAI.

«C'est complètement absurde. Nous allons réaliser un investissement colossal dans OpenAI», a cependant assuré le patron de Nvidia, Jensen Huang, devant la presse.

