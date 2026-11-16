Hong Kong a activé lundi la reconnaissance faciale par IA sur son réseau de vidéosurveillance, dans le cadre de l’opération policière «SmartView» destinée, selon les autorités, à prévenir la criminalité.

A Hong Kong, l’IA scrute désormais les visages dans l’espace public

A Hong Kong, l’IA scrute désormais les visages dans l’espace public

AFP Agence France-Presse

Hong Kong a déployé lundi des fonctionnalités de reconnaissance faciale par intelligence artificielle (IA) sur l'ensemble de son réseau de vidéosurveillance, dans le but de renforcer la sécurité des espaces publics au nom de la prévention de la criminalité.

Le commissaire de police Joe Chow a déclaré ce week-end que les nouvelles fonctionnalités de reconnaissance faciale par IA, installées lundi, constitueraient une «garantie pour les citoyens respectueux de la loi» et renforceraient les capacités des systèmes de surveillance existants.

Le déploiement de l'IA à Hong Kong s'inscrit dans le cadre d'une opération policière baptisée «SmartView», que les autorités municipales jugent nécessaire pour préserver la sécurité nationale.

Depuis le lancement de l'opération en 2024, plus de 5000 caméras de vidéosurveillance ont été installées à Hong Kong. La police attribue à leur utilisation la résolution de près de 2200 affaires et plus de 2800 arrestations. Les autorités prévoient de porter le nombre de caméras à 60'000 d'ici 2028, selon des documents soumis au Conseil législatif (LegCo).

Le secrétaire à la Sécurité du territoire, Chris Tang, a déclaré l'année dernière aux députés que les fonctionnalités IA seraient utilisées pour surveiller les foules et lire les plaques d'immatriculation, et qu'elles «s'appliqueraient naturellement aux personnes, par exemple pour suivre un suspect».

Pékin a renforcé son contrôle sur Hong Kong depuis les grandes manifestations prodémocratie de 2019. Elle a imposé un an plus tard une loi de sécurité nationale à ce centre financier, un arsenal législatif encore renforcé en 2024. La Chine utilise déjà l'IA à grande échelle dans ses systèmes de surveillance, ce qui suscite l'inquiétude des organisations internationales de défense des droits de l'homme et des ONG.