Pékin a sanctionné lundi deux ministres du Paraguay et du Belize, accusés de soutenir les relations diplomatiques avec Taïwan. Leurs avoirs en Chine sont gelés et leur entrée interdite, y compris à Hong Kong et Macao.

AFP Agence France-Presse

Pékin a annoncé lundi des sanctions contre un ministre du Paraguay et un autre du Belize pour avoir soutenu le maintien de relations diplomatiques avec Taïwan, un «avertissement» selon elle à quiconque agirait de même.

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle entend «réunifier» avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle n'exclut pas le recours à la force pour y parvenir.

Taïwan (officiellement la «République de Chine») n'est pas reconnue comme un pays par l'ONU. Mais le Paraguay et le Belize font partie des 12 Etats qui maintiennent encore des relations diplomatiques formelles avec l'île.

La Chine a annoncé lundi sanctionner le ministre paraguayen de la Communication, Gustavo Villate, et le ministre des Affaires étrangères du Belize, Francis Fonseca, pour avoir soutenu «obstinément» le maintien de relations diplomatiques avec Taïwan.

«Instruments des autorités taïwanaises»

«Certains responsables politiques du Paraguay et du Belize se sont volontairement faits les instruments des autorités taïwanaises dans leur quête d'une indépendance appuyée par des forces étrangères. Ils se sont rendus à Taïwan et ont accueilli des partisans de l'indépendance de Taïwan», a déclaré Mao Ning, une porte-parole de la diplomatie chinoise.

«Ils ont gravement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, diffusé de fausses informations sur de prétendues cyberattaques chinoises, attaqué et dénigré la Chine», a-t-elle dit lors d'un point de presse régulier.

Les mesures de rétorsion chinoises visent «à servir d'avertissement afin de dissuader quiconque d'agir de la sorte», a souligné Mme Mao.

Le ministère chinois des Affaires étrangères dit geler avec effet immédiat les biens que les deux hommes auraient sur le territoire chinois, interdit toute relation avec eux ainsi que leur entrée en Chine, y compris Hong Kong et Macao.

Au Paraguay et au Belize ces dernières années, des personnalités politiques «mues par des intérêts personnels, ont obstinément soutenu le maintien de prétendues relations diplomatiques» avec Taïwan, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Pression accrue sur Taipei

Pékin a accru la pression politique, diplomatique, économique et militaire sur Taipei ces dernières années. Sa position tient au principe d'une «seule Chine», dont elle exige la reconnaissance par ses partenaires diplomatiques, et dont la «République populaire de Chine» (dirigée par le Parti communiste) est la seule représentante légale.

Les sanctions annoncées lundi interviennent deux jours après la fête nationale de Taïwan.A cette occasion, le ministre paraguayen a adressé un message de félicitations sur les réseaux sociaux et affirmé une «relation d'amitié et de coopération fondée sur des valeurs et des principes partagés : l'autodétermination des peuples, les droits de l'homme et la démocratie».

Le président du Paraguay, Santiago Peña, s'était rendu à Taïwan en mai et Pékin avait alors appelé ce pays à rompre ses relations avec Taipei.

La Chine a sanctionné par le passé des personnalités étrangères au sujet de Taïwan, dont en 2022 l'ancienne présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, après sa visite dans l'île.