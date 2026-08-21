Deux militants pro-démocratie de Hong Kong ont été reconnus coupables d'«incitation à la subversion». Ils organisaient des veillées annuelles en mémoire des victimes de Tiananmen et risquent jusqu'à dix ans de prison.

Deux militants pro-démocratie condamnés pour avoir commémoré Tiananmen à Hong Kong

Deux militants pro-démocratie condamnés pour avoir commémoré Tiananmen à Hong Kong

AFP Agence France-Presse

Deux militants prodémocratie, qui organisaient des veillées annuelles commémorant la sanglante répression de Tiananmen par la Chine en 1989, ont été reconnus coupables vendredi d'«incitation à la subversion» par un tribunal de Hong Kong.

Lee Cheuk-yan, 69 ans, et Chow Hang-tung, 41 ans, ont été condamnés pour «incitation à la subversion» du pouvoir de l'Etat par l'utilisation de «moyens illégaux», a déclaré le juge Alex Lee en prononçant le verdict. Les prévenus encourent une peine maximale de 10 ans de prison. Le prononcé de la peine est attendu à une date ultérieure.