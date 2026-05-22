Au moins 19 ouvriers agricoles ont été tués dans un village du nord du Honduras contrôlé par des groupes criminels, selon le parquet et la police. Quatre policiers ont aussi été tués dans une attaque distincte.

19 ouvriers agricoles et quatre policiers ont été tués dans deux attaques distinctes au Honduras

19 ouvriers agricoles et quatre policiers ont été tués dans deux attaques distinctes au Honduras

AFP Agence France-Presse

Au moins 19 ouvriers agricoles ont été tués dans un village du nord du Honduras contrôlé par des groupes criminels, ainsi que quatre policiers dans une attaque distincte, ont indiqué jeudi le parquet et la police. Les ouvriers agricoles ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi à Rigores, village proche de la ville de Trujillo, où des groupes armés occupent illégalement deux propriétés pour y exploiter des palmiers à huile.

«Deux équipes travaillent sur deux sites différents. Dans la première équipe 13 victimes ont été identifiées, tandis que dans la seconde on en a dénombré six», a déclaré Yuri Mora, porte-parole du parquet, à la chaîne de télévision locale HCH. Il semble que «les personnes assassinées (à Trujillo) étaient des employés d'un groupe armé», a déclaré par téléphone à l'AFP un leader paysan d'une communauté voisine de Rigores.

Sous le joug de groupes criminels

«Il s'agit de paysans membres du mouvement paysan de Rigores», a pour sa part indiqué à l'AFP Adilia Castro, dirigeante communautaire de la zone. Des vidéos diffusées par une chaîne régionale montrent jusqu'à neuf corps ensanglantés et éparpillés dans l'une des propriétés. «Plusieurs personnes ont apparemment été exécutées avec des armes de gros calibre, probablement des fusils et des fusils de chasse», a déclaré aux journalistes le ministre de la Sécurité, Gerzon Velásquez.

Le village de Rigores est sous le joug de groupes criminels qui occupent et exploitent illégalement deux plantations de palmiers à huile, a indiqué à la télévision locale le chef de la police de Trujillo, Carlos Rojas. «Cet argent leur permet de s'armer pour contrôler la zone», a-t-il indiqué. Selon le ministre, l'ampleur de ce massacre est inédit dans cette zone qui, cependant, est «en conflit depuis de nombreuses années» en raison de bandes criminelles opérant le narcotrafic et la captation de terres agricoles. Quatre policiers et un civil ont également été tués jeudi lors d'échanges de tirs avec des présumés narcotrafiquants à Omoa, région frontalière avec le Guatemala, dans l'ouest du pays, a annoncé la police.

Le gouvernement a ordonné le déploiement de forces de police et militaires à Trujillo et à Omoa. Ces violences surviennent alors que Parlement vient d'approuver une série de réformes pour tenter d'endiguer la criminalité, dont l'appui de l'armée à des fonctions de sécurité publique, la création d'une unité spécialisée contre le crime organisé et la possibilité de désigner des groupes criminels comme organisation terroriste.