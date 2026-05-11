Une nouvelle galère frappe les passagers du MV Hondius

Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

Le Hondius quitte Tenerife après le débarquement des derniers évacués Le MV Hondius, navire où a été détecté un foyer d'hantavirus et d'où ont débarqué lundi en début de soirée 28 dernières personnes, a quitté dans la foulée le port de Granadilla de Abona, sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, en direction des Pays-Bas. Le bateau de croisière battant pavillon néerlandais, à bord duquel sont restés 26 membres d'équipage, devrait mettre environ cinq jours pour rejoindre Rotterdam selon son propriétaire Oceanwide Expeditions. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP Nouvelle galère pour les passagers Les mauvaises conditions météorologiques ont obligé lundi les autorités à décréter l'amarrage du MV Hondius, qui ne devait en principe pas accoster pour des raisons sanitaires, afin de boucler les dernières évacuations du navire, a annoncé le ministère de la Santé espagnol. «La Capitainerie a recommandé (...) l'amarrage du MV Hondius dans le port de Granadilla. Le navire restera à quai le temps minimum nécessaire pour garantir la sécurité des passagers et des membres du dispositif d'évacuation», ont indiqué les autorités dans un message transmis à la presse. Le bateau de croisière MV Hondius a accosté dans le port de Granadilla, sur l'île de Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries où il a été forcé de s'amarrer. Source: AFP Une Française rapatriée a été testée positive à l'hantavirus Une passagère française, rapatriée du bateau de croisière MV Hondius, a été testée positif à l'hantavirus, a annoncé lundi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, faisant également état de 22 cas contacts identifiés. Sur les cinq Français rapatriés et placés à l'isolement à Paris, l'état de santé d'une femme s'est «malheureusement dégradé cette nuit» et les «tests sont revenus positifs», a-t-elle dit sur France Inter. Les cinq passagers «sont hospitalisés dans des chambres avec des flux d'air qui permettent d'éviter la contamination», «ils sont évidemment isolés dans cet hôpital et y resteront jusqu'à nouvel ordre», au minimum 15 jours, a-t-elle ajouté. Concernant les cas contacts, elle a confirmé qu'une vingtaine de Français avaient été identifiés: huit parmi les passagers du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesbourg, qui «ont été mis à l'isolement rapidement», et 14 à bord du vol Johannesbourg-Amsterdam. Source: AFP Un Américain passager du MV Hondius testé positif à l'hantavirus Un des passagers américains du bateau de croisière MV Hondius évacués vers les Etats-Unis a été testé positif à l'hantavirus, et un autre présente des «symptômes légers», a annoncé lundi le ministère américain de la Santé. Sur les 17 personnes en cours de rapatriement, «un passager présente actuellement des symptômes légers et un autre a été testé légèrement positif au virus des Andes par PCR», a écrit le ministère sur X. Les deux passagers voyagent «dans les compartiments de confinement biologique de l'avion, par mesure de précaution», a-t-il précisé. Les passagers américains évacués depuis l'archipel espagnol des Canaries, où le navire a fait escale, doivent être acheminés dans un centre spécialisé d'Omaha, dans l'Etat rural du Nebraska (centre). A son arrivée, «chaque personne fera l'objet d'une évaluation clinique et bénéficiera de soins et d'un accompagnement adaptés à son état», a indiqué le ministère. Au lendemain d'une première journée de débarquement aux Canaries de près d'une centaine de passagers et membres d'équipage du MV Hondius, les opérations d'évacuation s'achèveront lundi, avant le départ du bateau de croisière vers les Pays-Bas. La variante du virus détectée à bord du navire, l'hantavirus Andes, est une souche rare qui peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à six semaines. Source: AFP Les évacuations du MV Hondius ont repris Les dernières évacuations du navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont commencé à 18h30 (19h30 en Suisse) au port de Granadilla aux Canaries, après son amarrage en raison de la mauvaise météo, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les opérations d'évacuation du navire de croisière, qui avaient à l'origine jeté l'ancre dans le port sans accoster, s'étaient faites dimanche via des navettes maritimes, mais l'opération a été rendue impossible lundi quand le vent s'est levé, entraînant la formation d'une légère houle. Il s'agit du «dernier débarquement pour évacuer le MV Hondius», a commenté le ministère espagnol de la Santé sur X. Le navire doit ensuite reprendre le large vers les Pays-Bas avec une partie de l'équipage resté à bord. Les 28 personnes débarquées lundi devaient dans la foulée être emmenées vers ce pays dans deux avions. Les 22 derniers évacués du MV Hondius partiront à bord du même avion Les 22 derniers occupants du MV Hondius qui seront évacués lundi partiront dans un seul avion avant 18H00 GMT (20H en Suisse) vers les Pays-Bas, un vol à destination de l'Australie initialement prévu ayant été annulé, a annoncé la ministre espagnole de la Santé. «Il y a 54 personnes à bord du navire, dont 22 vont débarquer et 32 (des membres d'équipage, ndlr) resteront sur le navire, qui partira en direction des Pays-Bas», a déclaré Mónica García lors d'un point-presse. Le vol vers l'Australie a finalement été annulé en raison de l'arrivée attendue trop tard de l'appareil aux Canaries. Source: AFP L'Espagne assure avoir pris «toutes les mesures» pour éviter la propagation L'Espagne a assuré lundi avoir pris «toutes les mesures» nécessaires pour éviter la propagation de l'hantavirus après l'annonce de deux cas positifs, un Américain et une Française, parmi les personnes évacuées dimanche aux Canaries du bateau de croisière MV Hondius. «Toutes les mesures adoptées depuis le début ont eu pour objectif de rompre les éventuelles chaînes de transmission», s'est défendu le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué. Source: AFP L'Australie va placer en quarantaine six passagers du Hondius L'Australie va isoler pour au moins trois semaines six passagers du MV Hondius, au coeur d'une alerte sanitaire à l'hantavirus, à leur arrivée dans le pays, a annoncé le gouvernement lundi. Aucun de ces passagers ne présente de symptôme de l'hantavirus, contre lequel n'existe aucun vaccin ni traitement et qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Ils doivent rejoindre prochainement depuis les Canaries espagnoles une base aérienne du sud-ouest de l'Australie, adjacente au centre de quarantaine de Bullsbrook, construit durant la pandémie de Covid-19 en périphérie de la grande ville de Perth, a indiqué le ministre de la Santé Mark Butler en conférence de presse. Ils doivent y séjourner pour une durée d'au moins trois semaines, de même source. Le gouvernement n'a pas encore défini la marche à suivre après ces 21 jours. Source: AFP Les Britanniques évacués du Hondius arrivés au Royaume-Uni L'avion ramenant une vingtaine de Britanniques qui se trouvaient sur le navire de croisière touché par une épidémie d'hantavirus a atterri dimanche soir à l'aéroport de Manchester, dans le centre de l'Angleterre, selon des images de la chaîne britannique Sky News. Le vol était parti plus tôt de l'aéroport de Tenerife-Sud aux îles Canaries, et ces Britanniques vont désormais être transportés dans un hôpital près de Liverpool, où ils seront examinés et resteront en quarantaine jusqu'à 72 heures. Selon les données communiquées par le gouvernement espagnol, 22 Britanniques ont été évacués plus tôt du Hondius. 20 d'entre eux sont rentrés au Royaume-Uni via le vol de rapatriement, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale britannique. Les deux autres ne vivent pas au Royaume-Uni et devaient repartir dans leur pays de résidence. La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a remercié sur X «tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rapatrier les passagers du MV Hondius au Royaume-Uni par vol spécial ce soir, dans le respect des mesures sanitaires». Une fois au Arrowe Park Hospital, situé à Upton, près de Liverpool, ces Britanniques subiront un dépistage et si l'un d'eux tombe malade après son arrivée, il sera «rapidement transféré vers un autre établissement», avaient indiqué samedi des responsables régionaux du NHS, le service public de santé britannique. Leur séjour doit durer jusqu'à 72 heures, puis il sera décidé s'ils peuvent poursuivre leur période d'isolement à domicile. Celle-ci doit durer 45 jours, selon l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Source: AFP Un des cinq Français rapatriés présente des symptômes L'un des cinq Français rapatriés dimanche par avion après avoir été évacués du navire MV Hondius, où un foyer d'hantavirus a été détecté, présente des symptômes, a annoncé le gouvernement, qui a mis en place de premières mesures d'isolement pour ces personnes «à haut risque». «Il a présenté des symptômes dans l'avion de rapatriement», qui a atterri peu avant 16h30 à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, a fait savoir le Premier ministre Sébastien Lecornu sur le réseau social X. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations Invitée au journal de 20H sur France 2, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a prévenu qu'il fallait attendre 24 heures pour déterminer si ce patient, sur lequel aucun détail n'a filtré, était bien contaminé par cet hantavirus. Les cinq passagers du vol sanitaire «ont tout de suite été placés en isolement strict jusqu'à nouvel ordre. Ils sont pris en charge médicalement et feront l'objet de tests et d'un bilan sanitaire», selon M. Lecornu. Source: AFP «Plus de 90 personnes» auront été évacuées du Hondius à la fin de la journée «Plus de 90 personnes, des passagers et des membres d'équipage, auront été évacués» du Hondius à la fin de la journée de dimanche, a annoncé le secrétaire d'Etat espagnol à la Santé, Javier Padilla, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Les opérations d'évacuation doivent se terminer dimanche dans la soirée puis reprendre lundi après-midi. Aucune évacuation ne sera réalisée lundi matin en raison du «ravitaillement en carburant» nécessaire au bateau avant son trajet de plusieurs jours vers les Pays-Bas, a indiqué le responsable du port de Granadilla, Pedro Suárez, à la télévision locale. Après la fin des évacuations, le départ du navire de croisière, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est prévu lundi autour de 20h, selon les autorités espagnoles. Source: AFP Les Français évacués du Hondius sont arrivés à Paris L'avion ramenant les cinq Français évacués dans la matinée du navire MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, a atterri peu avant 16h30 à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP. A 16h53, les cinq passagers rapatriés par un vol sanitaire ont quitté cet aéroport dans un convoi de cinq fourgons du SAMU. Ils sont ensuite arrivés à l'hôpital Bichat, selon un photographe de l'AFP sur place. Ils doivent y être placés en quarantaine durant 72 heures, le temps d'une évaluation médicale complète, avant un retour à domicile, en isolement de six semaines, avec mise en place d'une surveillance adaptée. Source: AFP Les passagers américains ne seront pas nécessairement en quarantaine une fois aux USA Les passagers américains évacués du MV Hondius ne seront pas nécessairement placés en quarantaine, a affirmé dimanche un haut responsable sanitaire américain, appelant le public à garder son calme face à une situation qui «n'est pas celle du Covid». Ces passagers, qui sont tous asymptomatiques, vont être acheminés dans un centre spécialisé de l'Etat rural du Nebraska, mais n'y seront pas nécessairement placés en quarantaine, a affirmé dimanche sur CNN Jay Bhattacharya, directeur par intérim des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays. «Nous allons les interroger et évaluer leur niveau de risque», à savoir «s'ils ont été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes» ou non, a-t-il indiqué. A l'issue de cette évaluation et en fonction du risque, les passagers se verront proposer «la possibilité de rester au Nebraska ou de rentrer chez eux si leur situation familiale permet de les ramener en toute sécurité». Dans les deux cas, les passagers resteront sous surveillance plusieurs semaines afin de vérifier qu'ils ne développent pas de symptômes, comme c'est déjà le cas pour sept autres Américains ayant quitté le navire plus tôt. Source: AFP L'avion transportant les 14 Espagnols du navire a atterri à la base militaire de Torrejón L'avion transportant les 14 Espagnols évacués du Hondius dans la matinée a atterri peu avant 13H00 GMT à la base militaire de Torrejón, près de Madrid, a constaté une journaliste de l'AFP. Ces 13 passagers et un membre de l'équipage du navire de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus vont être directement transférés à l'hôpital militaire Gómez Ulla, dans le sud-ouest de la capitale espagnole, où ils seront mis en quarantaine et suivis médicalement. Source: AFP Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi «dans un état critique mais stable», selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS. Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français. Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.