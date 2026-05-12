Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

«Notre travail n'est pas terminé», avertit le patron de l'OMS après l'évacuation du Hondius Le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé a estimé mardi que le «travail» des autorités sanitaires n'était «pas fini» après l'évacuation réussie de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du MV Hondius où un foyer d'hantavirus s'est déclaré ces dernières semaines. «Notre travail n'est pas fini», a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol à Madrid au lendemain de la fin des opérations d'évacuation sous très haute protection: «Compte tenu de la longue période d'incubation du virus (...) d'autres cas» pourraient apparaître dans les semaines à venir, a-t-il répété. Tedros Adhanom Ghebreyesus a aussi dit «espérer» que les pays suivront «les conseils et les recommandations» de l'institution dans la lutte contre l'hantavirus. «L'OMS dispose de directives claires», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus avant d'évoquer «la question de la souveraineté» nationale: »Nous ne pouvons pas contraindre les pays à appliquer nos protocoles. Nous pouvons seulement conseiller et recommander.» Source: AFP Du personnel d'un hôpital néerlandais en quarantaine, après avoir traité un patient positif Douze membres du personnel d'un hôpital néerlandais qui traite un patient positif à l'hantavirus évacué du navire de croisière MV Hondius ont été placés en quarantaine parce que des procédures n'ont pas été correctement suivies, a annoncé lundi cet l'établissement. Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient, a expliqué dans un communiqué le centre hospitalier universitaire Radboud, situé à Nimègue, dans l'est des Pays-Bas. «En raison de ces circonstances, douze employés vont être placés en quarantaine pendant six semaines à titre de précaution, même si le risque d'infection est faible», a ajouté l'hôpital. Source: AFP Le patient espagnol testé positif à l'hantavirus a des symptômes Le passager espagnol du Hondius rapatrié dimanche à Madrid où il a été diagnostiqué positif à l'hantavirus, a désormais des symptômes, fièvre et difficultés respiratoires, mais reste dans un état stable, a annoncé mardi le ministère de la Santé. «Le patient dont le test provisoire à l'hantavirus est positif présente un léger état fiévreux et des symptômes respiratoires, bien que [son état] soit stable et sans aggravation clinique évidente», ont indiqué les autorités sanitaires. Ce patient, dont on ignore l'âge, se trouve à l'isolement dans un hôpital militaire de Madrid, à l'instar des 13 autres Espagnols évacués du bateau. Tous ont été soumis à un test PCR et seul un d'entre eux a été positif. D'autres dépistages vont être menés afin de confirmer ces résultats connus lundi soir. Source: AFP Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit aux Pays-Bas Le premier des deux avions transportant des passagers et membres d'équipage évacués du bateau de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, a atterri à Eindhoven, aux Pays-Bas, dans la nuit de lundi à mardi, selon un journaliste de l'AFP. Les deux avions en provenance de l'archipel espagnol des Canaries transportent 28 personnes au total, selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le premier transporte 19 membres de l'équipage du bateau, un médecin britannique, un épidémiologiste de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et un autre du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPM). Le second transporte six anciens passagers du Hondius (quatre Australiens, un Néo-Zélandais et un Britannique résidant en Australie). Ceux-ci doivent être hébergés dans un centre de quarantaine près de l'aéroport avant de repartir vers l'Australie. Le MV Hondius a quitté l'île espagnole de Tenerife lundi, et devrait arriver à Rotterdam aux Pays-Bas dimanche soir après six jours de voyage, selon son armateur. Le navire compte encore 25 membres d'équipage et deux membres du personnel médical à bord, et transporte également le corps d'une passagère allemande décédée au cours de la croisière. Source: AFP Le MV Hondius devrait arriver à Rotterdam aux Pays-Bas dimanche soir Le MV Hondius devrait arriver à Rotterdam aux Pays-Bas dimanche soir après six jours de voyage, selon son armateur. «Il est prévu que le MV Hondius mette six jours pour gagner Rotterdam. Une date d'arrivée provisoire est fixée au soir du dimanche 17 mai 2026», a indiqué Oceanwide Expeditions lundi dans un communiqué. Le navire compte 25 membres d'équipage et deux membres du personnel médical à bord, a précisé l'exploitant. Il transporte également le corps d'un passager allemand décédé au cours de la croisière. Source: AFP Un des passagers espagnols évacué du Hondius testé positif, mais sans symptômes Un des passagers espagnols évacué du navire de croisière MV Hondius a été testé positif à l'hantavirus mais ne présente pas de symptômes, ont annoncé lundi soir les autorités sanitaires espagnoles. «Un passager espagnol placé à l'isolement à l'hôpital Gómez Ulla (un hôpital militaire à Madrid, ndlr) a obtenu un résultat provisoire positif au test PCR effectué à son arrivée. A l'heure actuelle, il ne présente aucun symptôme et son état général est bon», a annoncé le ministère de la Santé, précisant que «les résultats définitifs seront connus dans les prochaines heures» et que les 13 autres Espagnols ont, eux, été testés négatifs. Source: AFP Le Hondius quitte Tenerife après le débarquement des derniers évacués Le MV Hondius, navire où a été détecté un foyer d'hantavirus et d'où ont débarqué lundi en début de soirée 27 dernières personnes, a quitté dans la foulée le port de Granadilla de Abona, sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, en direction des Pays-Bas. Le bateau de croisière battant pavillon néerlandais, à bord duquel sont restés 27 membres d'équipage, devrait mettre environ cinq jours pour rejoindre Rotterdam selon son propriétaire Oceanwide Expeditions. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations Le deuxième et dernier avion transportant lundi des passagers du Hondius vers les Pays-Bas a décollé vers 20h45 de Tenerife, aux Canaries, signant la fin des opérations entamées dimanche d'évacuation du navire, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont constaté des journalistes de l'AFP. Source: AFP Les évacuations du MV Hondius ont repris Les dernières évacuations du navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont commencé à 18h30 (19h30 en Suisse) au port de Granadilla aux Canaries, après son amarrage en raison de la mauvaise météo, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les opérations d'évacuation du navire de croisière, qui avaient à l'origine jeté l'ancre dans le port sans accoster, s'étaient faites dimanche via des navettes maritimes, mais l'opération a été rendue impossible lundi quand le vent s'est levé, entraînant la formation d'une légère houle. Il s'agit du «dernier débarquement pour évacuer le MV Hondius», a commenté le ministère espagnol de la Santé sur X. Le navire doit ensuite reprendre le large vers les Pays-Bas avec une partie de l'équipage resté à bord. Les 28 personnes débarquées lundi devaient dans la foulée être emmenées vers ce pays dans deux avions. Nouvelle galère pour les passagers Les mauvaises conditions météorologiques ont obligé lundi les autorités à décréter l'amarrage du MV Hondius, qui ne devait en principe pas accoster pour des raisons sanitaires, afin de boucler les dernières évacuations du navire, a annoncé le ministère de la Santé espagnol. «La Capitainerie a recommandé (...) l'amarrage du MV Hondius dans le port de Granadilla. Le navire restera à quai le temps minimum nécessaire pour garantir la sécurité des passagers et des membres du dispositif d'évacuation», ont indiqué les autorités dans un message transmis à la presse. Le bateau de croisière MV Hondius a accosté dans le port de Granadilla, sur l'île de Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries où il a été forcé de s'amarrer. Source: AFP Les 22 derniers évacués du MV Hondius partiront à bord du même avion Les 22 derniers occupants du MV Hondius qui seront évacués lundi partiront dans un seul avion avant 18H00 GMT (20H en Suisse) vers les Pays-Bas, un vol à destination de l'Australie initialement prévu ayant été annulé, a annoncé la ministre espagnole de la Santé. «Il y a 54 personnes à bord du navire, dont 22 vont débarquer et 32 (des membres d'équipage, ndlr) resteront sur le navire, qui partira en direction des Pays-Bas», a déclaré Mónica García lors d'un point-presse. Le vol vers l'Australie a finalement été annulé en raison de l'arrivée attendue trop tard de l'appareil aux Canaries. Source: AFP L'Espagne assure avoir pris «toutes les mesures» pour éviter la propagation L'Espagne a assuré lundi avoir pris «toutes les mesures» nécessaires pour éviter la propagation de l'hantavirus après l'annonce de deux cas positifs, un Américain et une Française, parmi les personnes évacuées dimanche aux Canaries du bateau de croisière MV Hondius. «Toutes les mesures adoptées depuis le début ont eu pour objectif de rompre les éventuelles chaînes de transmission», s'est défendu le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué. Source: AFP L'Australie va placer en quarantaine six passagers du Hondius L'Australie va isoler pour au moins trois semaines six passagers du MV Hondius, au coeur d'une alerte sanitaire à l'hantavirus, à leur arrivée dans le pays, a annoncé le gouvernement lundi. Aucun de ces passagers ne présente de symptôme de l'hantavirus, contre lequel n'existe aucun vaccin ni traitement et qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Ils doivent rejoindre prochainement depuis les Canaries espagnoles une base aérienne du sud-ouest de l'Australie, adjacente au centre de quarantaine de Bullsbrook, construit durant la pandémie de Covid-19 en périphérie de la grande ville de Perth, a indiqué le ministre de la Santé Mark Butler en conférence de presse. Ils doivent y séjourner pour une durée d'au moins trois semaines, de même source. Le gouvernement n'a pas encore défini la marche à suivre après ces 21 jours. Source: AFP Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi «dans un état critique mais stable», selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS. Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français. Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.