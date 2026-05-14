Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

A la recherche de l'origine de la contamination à l'hantavirus

A la recherche de l'origine de la contamination à l'hantavirus

A la recherche de l'origine de la contamination à l'hantavirus Une mission scientifique argentine se rend la semaine prochaine à Ushuaïa, d'où est parti le navire Hondius, pour rechercher l'éventuelle présence sur place de rongeurs vecteurs de l'hantavirus, espérant obtenir des résultats au plus tard d'ici un mois, a annoncé jeudi une autorité sanitaire locale. «L'idée est de faire le prélèvement d'échantillons (de rongeurs) la semaine prochaine», a affirmé à la presse à Ushuaïa le directeur Epidémiologie de la province de la Terre de Feu, Juan Petrina, sans préciser combien de rongeurs devront être capturés. Après analyses, «on suppose que les résultats devraient être prêts dans les quatre semaines», a-t-il ajouté. La ville touristique d'Ushuaïa, d'où est parti le 1er avril le navire de croisière sur lequel a éclaté un foyer d'hantavirus, se défend depuis deux semaines d'avoir été l'origine de la contagion du passager cas zéro. Selon les autorités locales, l'hantavirus est absent de la province depuis que sa notification a été rendue obligatoire, il y a 30 ans. Source: AFP Hantavirus: La totalité des cas contacts, présents en France, testés négatifs «La totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France», ont été «testés négatifs, sans exception», a annoncé jeudi la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur X. «Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée d'incubation longue – évaluée aujourd'hui à 42 jours, ces 26 personnes sont toutes placées en isolement hospitalier», et «continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine», a-t-elle ajouté. «Il est permis d'exclure toute contamination antérieure d'autres personnes à ce stade des travaux scientifiques», a poursuivi Stéphanie Rist. Désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un éventuel test positif, précise la ministre. Vols spéciaux Les 22 cas contacts ont été hospitalisés dans différents hôpitaux de France. Huit d'entre eux ont pris l'avion, le 25 avril, au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg, dans le même appareil qu'une passagère néerlandaise du Hondius porteuse de la maladie. Quatorze autres cas contacts sont montés dans le vol Johannesburg-Amsterdam que la passagère néerlandaise avait essayé de prendre sans succès. Cinq passagers du Hondius sont par ailleurs hospitalisés à l'hôpital Bichat à Paris. Quatre d'entre eux se portent bien et ont été testés négativement, mais une femme a développé le virus et se trouve en réanimation dans un état grave. Les cinq passagers avaient été rapatriés par avion spécial sanitaire depuis les Canaries ou le Hondius a déposé tous ses passagers. Source: AFP Six Britanniques cas contacts ont été placés en auto-isolement Six Britanniques sur la vingtaine évacués du MV Hondius, le navire de croisière touché par une épidémie d'hantavirus, sont sortis mercredi de l'hôpital où ils étaient en quarantaine pour s'isoler chez eux, a indiqué l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). «Aujourd'hui (mercredi), six personnes rentrent chez elles ou dans un autre lieu d'hébergement approprié pour y terminer leur période d'isolement de 45 jours», a indiqué l'UKHSA dans son dernier point sur la gestion de l'épidémie. Toutes les personnes encore hospitalisées «restent asymptomatiques», a précisé l'agence sanitaire. Source: AFP Le patient symptomatique américain a été testé négatif Le passager américain du MV Hondius qui présentait de «légers symptômes» a été testé négatif, ont indiqué les autorités sanitaires américaines, précisant mercredi également attendre la confirmation de l'état d'un autre cas identifié plus tôt comme positif. L'ensemble des 18 Américains rapatriés il y a quelques jours reste pour l'instant sous surveillance médicale dans des établissements médicaux spécialisés, ont expliqué deux responsables sanitaires américains lors d'un appel avec des journalistes. La majorité d'entre eux se trouvent dans le Nebraska et deux autres à Atlanta en Géorgie. Source: AFP Rien n'indique que la souche Andes d'hantavirus a muté Aucun élément ne suggère que la souche Andes d'hantavirus a muté à la suite de l'épidémie mortelle survenue à bord d'un bateau de croisière, a estimé mercredi l'agence sanitaire de l'Union européenne, l'ECDC. Source: AFP Une vingtaine de Britanniques seront bientôt placés en auto-isolement Une vingtaine de Britanniques évacués du MV Hondius, le navire de croisière touché par une épidémie d'hantavirus, pourront commencer à sortir de l'hôpital où ils étaient en quarantaine pour s'isoler chez eux à partir de mercredi soir, a indiqué l'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). En parallèle, dix personnes cas contacts déjà à l'isolement dans les territoires britanniques d'outre-mer de Sainte-Hélène et Ascension, deux îles de l'Atlantique Sud, seront rapatriées au Royaume-Uni où elles «termineront leur auto-isolement par mesure de précaution», ajoute l'agence, sans plus de détails sur le lieu choisi. Pour l'instant, aucune d'entre elles ne présente de symptômes, avait indiqué l'UKHSA mardi. Elles auront «accès à des services médicaux spécialisés», et le service public de santé britannique NHS est «bien équipé pour intervenir si elles venaient à tomber malades». Source: AFP Matignon déclare qu'en cas d'épidémie, le stock de masques en France est suffisant pendant «minimum trois mois» En cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas avec l'hantavirus à ce stade, la France dispose d'un stock de masques pour y faire face pendant «minimum trois mois», a assuré mercredi Matignon. Par ailleurs, la capacité de production de la France «est estimée entre 2,6 et 3,5 milliards de masques par an», soit une capacité «suffisante pour faire face à une pandémie type Covid-19» qui «peut d'ailleurs être étendue si nécessaire», d'après la même source, sans précision sur le type de masques de protection. «Pour rappel, il n'y a pas d'épidémie d'hantavirus dans le monde aujourd'hui et un seul cas dans notre pays» et ce virus, «tel qu'identifié, est beaucoup moins contagieux que le Covid-19», rappelle Matignon. «Suite au Covid, nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet», avait indiqué Stéphanie Rist lors d'une conférence de presse aux côtés de nombreux experts, en écartant toute «circulation diffuse» du hantavirus Andes «sur le territoire national» à ce stade. Source: AFP L''ensemble des 22 Français cas contacts sont «actuellement hospitalisés» L'ensemble des 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la passagère néerlandaise du navire de croisière MV Hondius décédée de l'hantavirus, sont «actuellement hospitalisées», a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Les huit Français qui ont pris un premier avion le 25 avril au départ de Sainte-Hélène vers Johannesbourg avec la passagère malade sont «tous hospitalisés dans des hôpitaux parisiens», tandis que les 14 autres cas contacts, du vol Johannesbourg-Amsterdam, le sont «dans différentes villes de France», a détaillé le ministère. Source: AFP Le ministre des Transports français ne déconseille aucune destination Aucune destination n'est déconseillée en raison de l'hantavirus aux Français qui souhaitent voyager, a affirmé mercredi le ministre des Transports Philippe Tabarot. M. Tabarot était interrogé par la chaîne franceinfo sur le risque qu'il y aurait à se rendre en Argentine, le pays soupçonné d'être la source du foyer d'hantavirus. «Je vais être particulièrement vigilant sur la connectivité avec un certain nombre de territoires, sur la traçabilité également (...) Mais non, il n'y a aujourd'hui aucune restriction, quel que soit le mode de transport», a souligné le ministre. M. Tabarot a ajouté que le port du masque dans les transports en commun en France ne lui semblait pas nécessaire à ce stade. «Non, ce n'est pas le retour des masques, pas de précaution particulière», a-t-il dit. Source: AFP Les premiers passagers évacués testés négatifs Les 26 passagers arrivés aux Pays-Bas à bord du premier vol d'évacuation du navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont tous été testés négatifs. Les autorités néerlandaises l'ont annoncé mardi. Le vol en provenance des îles espagnoles des Canaries a atterri dimanche soir, avec à son bord des passagers et membres d'équipage du Hondius. Les 26 personnes ont toutes subi un «dépistage médical approfondi», a précisé l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement, dans un communiqué. «Des échantillons ont été prélevés sur chaque personne à l'aéroport pour être analysés en laboratoire. Les résultats des tests se sont révélés négatifs», a ajouté l'institut. «Cela signifie qu'aucun virus andin n'a été détecté chez ces personnes», a insisté le communiqué, en référence à la souche du virus détectée à bord du navire, l'hantavirus Andes, transmissible entre humains. Malgré ces résultats négatifs, les passagers doivent tout de même se soumettre à des procédures de quarantaine. Source: AFP Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi «dans un état critique mais stable», selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS. Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français. Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.